Aly Malle, Trabzonspor'a transfer oluyor

Bordo mavili ekip, Balıkesirspor'dan bir futbolcu daha alıyor. Başkan Kadir Dağlı, Aly Malle'nin transferi için Trabzonspor'la anlaştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili 'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

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Dağlı, Aly Malle'nin 'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Daha fazla takım

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.