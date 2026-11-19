Brezilyalı eski yıldız Dani Alves, İspanya'daki tutukluluk döneminde hayatında yaşanan büyük dönüşümü anlattığı son açıklamalarıyla geniş ilgi uyandırdı. Alves, milyonlarca euro kazandığı futbol sahalarındaki parlak yıllarını cezaevindeki deneyimiyle karşılaştırdı.

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Alves, inancın kendisine futbol kariyeri boyunca bulamadığı bir mutluluk ve bütünlük duygusu verdiğini vurguladı.

Alves bu açıklamaları, evanjelik vaiz sıfatıyla verdiği dini konferanslardan birinde yaptı. Barcelona yakınlarındaki Brians 2 Cezaevi'nde geçirdiği ve 14 ay süren dönemin ayrıntılarını hatırlayan Alves, ceza infaz kurumunda yaptığı işler karşılığında 113 euro aldığını açıkladı.

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Alves dinleyicilere şunları söyledi: "Milyonlarca euro kazanıyordum, Tanrı'ya şükür. Ama cezaevinde 113 euro kazanırken, milyonlar kazandığım zamankinden daha mutluydum."

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Tanrı ile ilişkisini ve hayata bakışında yaşanan değişimi anlatan Alves, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok soru soran biriyim. O'nun karşısında bir çocuğum. O'na her şeyi soruyorum."

Bu açıklamalar, evanjelik vaizliğe yönelen Alves'in son dönemde katıldığı dini konferans ve buluşmalar serisinin bir parçası. Alves, cezaevindeki deneyimini ve yaşadığını söylediği ruhsal dönüşümü artık açıkça anlatıyor.

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43 yaşındaki Alves, Aralık 2022'de yaşanan bir olayla ilgili olarak Barcelona'daki bir gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmış ve Ocak 2023'te tutuklanmıştı.

Şubat 2024'te dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan Alves, yaklaşık 14 ay tutuklu kaldıktan sonra 1 milyon euro kefalet ödeyerek aynı yılın mart ayında geçici olarak serbest bırakıldı.

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Davadaki sonraki gelişmede ise İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Yüksek Mahkeme, Mart 2025'te Alves'in mahkûmiyetini bozarak istinaf aşamasında beraatine hükmetti. Mahkeme, önceki kararda bir dizi çelişki bulunduğunu ve delillerin masumiyet karinesini ortadan kaldırmaya yetmediğini değerlendirdi.

Futbol kariyeri boyunca başta Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain olmak üzere Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birçoğunun formasını giyen Alves, çok sayıda yerel ve kıtasal kupa kazandı.

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Barcelona kulübünün istatistiklerine göre kariyeri boyunca 46 resmi kupa toplayan efsanevi sağ bek, futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor.

Brezilyalı savunmacı, Katalan ekibinin formasıyla 409 resmi maça çıktı, bu maçlarda 23 gol attı ve takımla birlikte başta 3 Şampiyonlar Ligi ve 6 La Liga şampiyonluğu olmak üzere 23 kupa kazandı.

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Ayrıca Juventus ile Serie A şampiyonluğu, Paris Saint-Germain ile de iki kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşadı.

Uluslararası arenada Brezilya Milli Takımı ile 126 maça çıkan Alves, 2007 ve 2019'da iki kez Copa America'yı, 2009 ve 2013'te de iki kez Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı.