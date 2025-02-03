Galatasaray, yeni transferi İspanyol golcü Alvaro Morata'nın alacağı maaşı ve AC Milan'a ödenecek ücreti açıkladı.

Ahmed Kutucu ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray transferde bir bomba daha patlattı. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A devi AC Milan forması giyen Alvaro Morata'yı gelecek sezon devre arasına kadar kiraladı.

Alvaro Morata'nın sözleşmesinde kiralama sözleşmesini uzatma ve satın alma opsiyonu maddesi olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın Milan'a kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeyeceği açıklandı. Alvaro Morata'nın sezon sonuna kadar 3 milyon euro net maaş alacağı belirtildi.

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Galatasaray ne söyledi?

Sarı-kırmızılın kulüpten KAP'a bildirilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro,

2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Kulübümüzün 15 Ocak 2026 itibarıyla satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde, bedelsiz olarak kiralama süresini 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Kiralama süresinin uzatılması halinde 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, kulübümüz 10 Haziran 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunarak 9.000.000 euro karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonuna sahip olacaktır. Bu bedel de 6 taksit halinde ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde, futbolcuya aşağıdaki garanti ücretler ödenecektir:

2026-2027 sezonu için 6.000.000 euro,

2027-2028 sezonu için 6.000.000 euro."