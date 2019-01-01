Alvaro Morata, Diego Simeone'yi savundu: "O, Atletico demek"

Altetico Madrid'e ocak ayı transfer döneminde katılan Alvaro Morata, Diego Simeone'ye yapılan eleştirilerin haksız olduğunu düşünüyor.

Alvaro Morata, Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Şampiyonlar Ligi'nde 'a elenmelerinin ardından haksız eleştirilere maruz kaldığını savunuyor.

Juventus karşısında ilk maçı sahasında 2-0 kazanan Madrid temsilcisi, deplasmanda 'nun 3 golüne engel olamayarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Diego Simeone de takımını fazla defansif ağırlıklı oynattığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı olmuştu.

İspanya Milli Takımı'nın kampında gazetecilere konuşan Morata, "Atletico'da çok mutluyum. Keşke Juventus karşılaşması da daha iyi geçseydi" ifadelerini kullandı.

Simeone'nin haksız yere eleştirildiğini savunan İspanyol santrfor, "Elendik ama hayat devam ediyor. Hocamız için de bunun ne anlam ifade ettiğini herkes biliyor. O, Atletico demek. Şampiyonlar Ligi'nde alınan bir yenilgi O'nu eleştirmek için yeterli olmamalı" dedi ve ekledi:

"Uzun süredir olmak istediğim yerdeyim. Simeone ve teknik heyete bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Onların sayesinde formumu bulmaya başlıyorum."

Morata, bu sezon Atletico Madrid formasıyla çıktığı 8 maçta 3 kez ağları havalandırdı.