Alvaro Morata bonservisiyle Atletico Madrid'e gidiyor
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Alvaro Morata, Chelsea'de geçirdiği istikrarsız günlerin ardından ocak ayı transfer döneminde Atletico Madrid'e kiralanmıştı.
İspanyol golcünün bonservisini de almak isteyen Atletico, Londra ekibiyle anlaşmaya vardı ve Morata'yı kalıcı olarak renklerine bağladı.
Morata'nın 2020'ye kadar devam eden kiralık sözleşmesi bulunuyordu.
Anlaşma, zorunlu satın alma maddesinin eklenmesiyle beraber sağlandı.
Alvaro Morata, Chelsea formasıyla çıktığı 72 karşılaşmada 24 kez gol sevinci yaşadı.