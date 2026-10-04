Arjantinli forvet Julian Alvarez, kulübü Atletico Madrid'de zorlu bir dönem geçirdikten sonra en etkili versiyonunu yeniden bulma yolunda ilerliyor.

Sport gazetesi, Alvarez'in nihayet fileleri sarsmayı başarmasının ardından Arjantin Milli Takımı'yla baskılardan kurtulmayı başardığını aktardı.

Alvarez, Bolivya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı ancak hiçbir gole katkı sağlayamadı. Daha sonra Arjantin'in Burkina Faso'yu 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada beşinci golü kaydetmeyi başardı.

Bu gol, Alvarez için bir rahatlama anı anlamına geliyor; çünkü bu sezon attığı ilk gol. Böylece tüm veriler, bu golün Julian'ın hislerini yeniden kazanmasına ve Atletico Madrid'e daha büyük bir özgüvenle dönmesine yardımcı olacağına işaret ediyor.

Alvarez, Dünya Kupası sırasında ortam değişikliği isteğini dile getirmesinin ardından zorlu bir dönem geçirdi ancak kulübün onu Barcelona'ya satmayı reddetmesi üzerine sonunda Atletico Madrid'den ayrılamadı.

Bu gerçeği kabullenmek zorunda kalmasının yanı sıra, sezonun ilk haftaları da Arjantinli forvet için kolay geçmedi. Bazı fiziksel sorunlar, rekabet temposunu yeniden yakalamayı ve sahada kendini rahat hissetme duygusunu geri kazanmayı zorlaştırdı.

Alvarez yalnızca 173 dakika forma giydi ve bu süre zarfında bir asist yapmasına rağmen rakip filelerini sarsamadı. Üstelik bıraktığı izlenimler de, forvetin alışıldık seviyesinden uzak kalması nedeniyle en iyileri değildi.



