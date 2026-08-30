Alvarez transferi çıkmaza girdi: Barcelona yeni golcüsünü Arsenal'den kapıyor

Barcelona, mevcut sezonda net forvet mevkisini güçlendirmek amacıyla Arsenal'in öne çıkan oyuncularından biriyle anlaşmak için harekete geçti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Atletico Madrid'in reddetmesi nedeniyle Julian Alvarez'in şu an için transfer edilememesinin ardından, santrfor mevkisinde bir alternatif olması için Arsenal forveti Gabriel Jesus'la anlaşmak üzere harekete geçti.

Brezilyalı forvetin Arsenal ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor; bu nedenle Katalan kulübü, Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılığıyla oluşan hücum boşluğunu doldurmak için onu tercih etti.

Gazete, Gabriel Jesus'un mevcut Premier Lig şampiyonunda önünde Kai Havertz ve Viktor Gyökeres bulunmasından dolayı üstlendiği sınırlı rolün, onu ayrılık için bir çözüm aramaya ittiğine dikkat çekti.

Brezilyalı, 2016 yılında İngiltere'ye transfer olduğu Palmeiras'ın saflarında bulunduğu günlerden bu yana her zaman Barcelona ile oynamayı hayal ediyordu ve şu anda nihai bir anlaşmaya varmak ve Katalan formasını giymek için baskı yapıyor.

Barcelona, Gabriel Jesus'un Ocak 2025'te sol dizinde ön çapraz bağ yırtılması yaşamasının ardından tıbbi durumunu inceledi; ancak oyuncu bu sakatlıktan tamamen kurtuldu.

Jesus'un gol geçmişi de hiçbir şüpheye yer bırakmıyor; nitekim 2016 ile 2022 yılları arasında teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde Manchester City ile çıktığı 236 maçta 95 gol kaydetti, ayrıca 2022 ile 2026 yılları arasında Arsenal ile oynadığı 123 maçta 33 gol attı.

Belirtmek gerekir ki, Barcelona'nın Gabriel Jesus'la anlaşmak için harekete geçmesi, gelecekte Julian Alvarez'le anlaşma ihtimaliyle çelişmiyor; zira Barça'nın Atletico Madrid'in saflarındaki Arjantinli forvete olan ilgisi, başka bir transfer döneminde olmak üzere, hâlâ devam ediyor.



Aynı bağlamda, transfer uzmanı Fabrizio Romano "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Gabriel Jesus'u Arsenal'den transfer etmek için anlaşmaya vardı. Transfer tamamlandı."

Şunları ekledi: "Sağlık kontrolü yarın pazartesi günü için ayarlandı ve Jesus'un Barcelona'ya kesin transferi karşılığında Arsenal, 10 milyon euroluk bir mali paketin yanı sıra bonuslar elde edecek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gabriel Jesus, Arsenal'den izin aldıktan sonra sağlık kontrolünü yaptırmak için yola çıkacak."





Sözlerini şöyle tamamladı: "Gabriel Jesus, Barcelona ile iki yıllık bir sözleşme imzalayacak. Anlaşma ayrıca 2029 yılına kadar bir yıllık ek uzatma opsiyonunu da içeriyor."



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