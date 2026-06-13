Alvarez, Pérez'e tokat attı... Bu ikili yüzünden Barcelona'da "korku" hakim

Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli forvet Julian Alvarez, Santiago Bernabéu'ya transfer olmak için Real Madrid'in 150 milyon avroluk teklifini reddederek, ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olmayı tercih etti.

Katalan gazetesi "Sport"un haberine göre, Barcelona Julian Alvarez'in tercih ettiği yer olarak görülüyor. Raporlara göre, 25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, menajerleri aracılığıyla Real Madrid'in tekliflerini resmen reddetti. Perez'in seçim kampanyasında kendisine haber bile verilmeden bir propaganda aracı olarak kullanıldığı olayı geride bırakmak istiyor. Bu durum, Real Madrid'in konuyu ele alma biçiminden duyduğu derin hoşnutsuzluğu yansıtıyor.

Barcelona'nın tutumu

Öte yandan, Barcelona yönetimi Real Madrid'in Alvarez'e olan ilgisi konusunda büyük bir endişe göstermedi, çünkü bunu başından beri ciddiye almadı. Raporlara göre Katalan kulübü, Arjantinli forvetin diğer iki olası destinasyonu olan İngiliz Arsenal ve Fransız Paris Saint-Germain'in hamlelerini yakından takip ediyor. Şu anda Avrupa'nın en önde gelen forvetlerinden biri olarak görülen oyuncunun hizmetleri için Avrupa'da güçlü bir rekabet yaşanıyor.

Dünya Kupası'nın sonuna kadar erteleme

Bununla birlikte, 2026 Dünya Kupası sona ermeden herhangi bir kararın alınması beklenmiyor. Arjantinli forvet, futbol geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'na tamamen odaklanmak istediğini açıkça belirtti.

Atlético'nun krizi

Ancak bu durumdan en çok zarar gören taraf Atlético Madrid'dir. Kulüp, özellikle Fransız Antoine Griezmann'ın ayrılması ve ve Norveçli Alexander Sørloth'un da ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak, transferi bir an önce tamamlamak ve uygun bir yedek bulmak istiyor. Bu durum, takımın tek bir yaz içinde üç forvetini de kaybetmesi anlamına geliyor ve transfer piyasasında acil hamleler gerektiren, eşi benzeri görülmemiş bir forvet krizi yaratıyor.