Alvarez, Maradona'ya yetişti... ve Messi'nin tahtına yaklaşıyor

Julian Álvarez, Pazar sabahı İsviçre’yi uzatmalarda 3-1 mağlup ettikleri maçta ikinci golü atarak Arjantin ile Dünya Kupası’nda tarihi bir rekora imza attı ve son şampiyonu 2026 Dünya Kupası’nın yarı finaline taşıdı.

"Opta" istatistik ağına göre, Alvarez Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 5'e çıkardı; bunların 4'ü eleme turlarında atıldı.

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Ağ, Arjantinli forvetin bu golle efsane Diego Maradona'nın rekoruna eşitlediğini ve Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan ikinci Arjantinli oyuncu olduğunu ekledi. Listenin başında ise 7 golle Lionel Messi yer alıyor.

Tango dansçıları, 10. dakikada Alexis Mac Allister’ın golüyle İsviçre karşısında öne geçti; ancak Avrupa ekibi 67. dakikada Dan Ndoye’nin golüyle skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

Arjantin, 112. dakikada Julián Álvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martínez'in attığı iki geç golle maçı kendi lehine sonuçlandırdı.



