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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Alvarez, Maradona'ya yetişti... ve Messi'nin tahtına yaklaşıyor

Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
İngiltere - Arjantin
İngiltere
J. Alvarez
L. Messi
Arjantin
İsviçre
ABD
İngiltere

Atlético Madrid'in yıldızı muhteşem bir şutla gol attı

Julian Álvarez, Pazar sabahı İsviçre’yi uzatmalarda 3-1 mağlup ettikleri maçta ikinci golü atarak Arjantin ile Dünya Kupası’nda tarihi bir rekora imza attı ve son şampiyonu 2026 Dünya Kupası’nın yarı finaline taşıdı.

"Opta" istatistik ağına göre, Alvarez Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 5'e çıkardı; bunların 4'ü eleme turlarında atıldı.

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Ağ, Arjantinli forvetin bu golle efsane Diego Maradona'nın rekoruna eşitlediğini ve Dünya Kupası eleme turlarında en çok gol atan ikinci Arjantinli oyuncu olduğunu ekledi. Listenin başında ise 7 golle Lionel Messi yer alıyor.

Dünya Kupası
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Tango dansçıları, 10. dakikada Alexis Mac Allister’ın golüyle İsviçre karşısında öne geçti; ancak Avrupa ekibi 67. dakikada Dan Ndoye’nin golüyle skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

Arjantin, 112. dakikada Julián Álvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martínez'in attığı iki geç golle maçı kendi lehine sonuçlandırdı.


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