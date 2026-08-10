Arjantinli forvet Julian Alvarez, bugün pazartesi günü Madrid'de tıbbi kontrollerden geçerek Atletico Madrid saflarına resmi dönüşünün ilk adımını attı. Ancak geleceğini görüşmek için teknik direktör Diego Pablo Simeone ile planladığı o kritik konuşma, en erken önümüzdeki çarşamba gününe kadar ertelenmek zorunda kaldı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Simeone, Atletico'nun Güney Kore'de oynadığı hazırlık maçının ardından iznini birkaç gün daha uzattı ve İspanya'nın başkentine bu haftanın ortasından önce dönmeyecek. Bu durum, oyuncuyu, herhangi bir nihai karar almadan önce teknik direktörün geleceğine ilişkin tutumunu öğrenmek için kritik olarak gördüğü görüşmeyi ertelemek zorunda bıraktı.

Kontroller tesis dışında yapıldı

Alvarez, kulübün alışılmış tıbbi protokolüne uygun olarak, tıbbi kontrolleri doğrudan Madrid'deki özel bir klinikte yaptırdı ve henüz Atletico Madrid'in tesisindeki sahaya uğramadı.

Kontrollerin tamamlanmasının ardından Arjantinli milli oyuncu, diğer takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaya dönmeyi bekleyecek. Ancak en büyük odak noktası, Simeone ile yapılması beklenen o konuşmada kalıyor.

Atletico ret tutumunda ısrarcı

Atletico Madrid'de ise yöneticiler herhangi bir değişiklik olmadan sabit tutumlarını korudu. Kulübün üst düzey yöneticileri, İspanyol "Sport" gazetesine, Julian Alvarez'in hâlâ transfer edilemez bir oyuncu olduğunu ve son aylarda forvetin Barcelona ile diğer Avrupa kulüpleri nezdinde uyandırdığı sürekli ilgiye rağmen bugüne kadar ayrılığını görüşmeyi kesinlikle düşünmediklerini teyit etti.

Zımni bir mutabakat mı, yoksa yanlış anlaşılma mı?

Oyuncu, Atletico ile geçen sezonun bitiminin ardından kulübün kendisi adına gelecek teklifleri dinlemeye hazır olacağına dair zımni bir mutabakata vardığına inanıyor.

Alvarez, bu ihtimalin iki taraf arasında görüşülenlerin bir parçası olduğunu düşünüyor ve şimdi genel müdür Gil Marin'e bu anlaşmayı bizzat hatırlatmak istiyor. Atletico açısından ise durum hâlâ çok farklı ve şu ana kadar özellikle Barcelona'ya ayrılışını kolaylaştırma yönünde herhangi bir istek bulunmuyor.

Arjantinli, diyalog üzerine bahse giriyor

Alvarez'in Barcelona forması giyme isteği değişmedi ve kulübün en azından pazarlık masasına oturmayı kabul etmesi umuduyla bu tutumunu bir kez daha Atletico yönetimine iletmeyi planlıyor.

Oyuncu bir kriz ya da zorunlu bir kopuşa yol açmak istemiyor. Ancak Madrid'den sonunda dostane bir şekilde ayrılabilirse, önceliğini gizlemeye de niyeti yok.

Barcelona uzaktan gözlüyor

Barcelona ise gelişmeleri uzaktan büyük bir temkinle takip ediyor. Katalan kulüp, oyuncuya olan ciddi ilgisini zaten dile getirdi ve şu andaki her türlü ilerlemenin tamamen Atletico'nun ret tutumunu değiştirmesine bağlı olduğunu biliyor. Kırmızı-beyazlılar pazarlık kapısını aralarsa, ki bu şu an için pek olası görünmüyor, Barcelona yeniden denemeye ve yeni bir resmi teklif sunmaya hazır.