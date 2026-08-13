Atletico Madrid, devam eden yaz transfer döneminde Tottenham'ın yıldızını kadrosuna katmanın eşiğine geldi. İki kulüp, transfer konusunda anlaşmaya vardı.

"Marca" gazetesine göre Atletico Madrid, Tottenham'ın Arjantinli savunmacısı Cristian Romero'yu kadrosuna katarak bu yaz transfer sezonunun en önemli transferlerinden birini tamamlamaya yaklaştı.

Kulüp, güce ve mücadeleye dayalı oyun tarzıyla "Deli" lakaplı Arjantinli stoperi kadrosuna katmak için Tottenham ile ilkesel bir anlaşmaya vardı.

Raporlara göre transferin bedeli, ek ödemeler dahil yaklaşık 40 milyon euro (35 milyon euro + 5 milyon euro) tutuyor.

Görüşmelerin sorunsuz devam etmesi halinde Romero'nun sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün, perşembe günü Madrid'e gitmesi bekleniyor. Böylece Atletico, dünyanın en iyi stoperlerinden birini kadrosuna katmayı garantilemiş olacak.

Oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından geçen günlerde Atletico Madrid ve Tottenham, dün gece ilkesel bir anlaşmaya varana kadar görüşmelere devam etti.

Atletico Madrid, Nahuel Molina ve Mateo Ruggeri'nin ayrılık sürecinin hızlanmasının hemen ardından Arjantinli stoperle anlaşmaya karar verdi. İki bek oyuncusunun ayrılması ve Almada'nın River Plate'e transfer olmasıyla birlikte sportif direktör Mateo Alemany, kulübün uzun süredir beklediği bir hedefle anlaşma sürecini başlattı.

Geçen sezon "Cuti", savunma hattını güçlendirmek isteyen Atletico Madrid'in bir numaralı hedefiydi; ancak Tottenham'ın mali talepleri kırmızı-beyazlıları bu yarıştan çekilmeye zorlamıştı.

Bir yıl sonra oyuncunun dileği gerçekleşti; zira o, Atletico'nun teklifini her zaman diğer büyük Avrupa kulüplerinin tekliflerine tercih etmişti. Böylece Arjantinli millî oyuncu, Diego Simeone yönetiminde oynama arzusunu yerine getirmiş oldu ve Atletico'nun savunma hattına nitelikli bir katkı sağlayacak.

Önceki raporların, oyuncular arasındaki özel ilişki nedeniyle Romero'nun gelişinin Julian Alvarez krizine beklenmedik bir çözüm olabileceğini vurguladığı belirtiliyor; zira Atletico, onu takım arkadaşını kalmaya ve Barcelona'ya transfer olma fikrinden vazgeçmeye ikna etmek için kullanmaya çalışacak.