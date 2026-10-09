Alvarez kış transfer döneminde ayrılmak için yeni bir strateji uyguluyor

Atletico Madrid forveti Julian Alvarez, son derece hassas bir dönemden geçtiğinin farkında ve yeni bir stratejiyle hem konumunu geri kazanmak hem de takımdan ayrılmayı denemek istiyor.

Sport gazetesi, Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo ile ilişkisini sonlandırdığını ve Atletico ile yeni bir sayfa açmak ve karşılıklı anlaşmayla ayrılığı sağlamak amacıyla kendisini temsil etmek üzere Javier Pastore ile anlaşmaya yaklaştığını aktardı.

Pastore, Atletico Madrid yönetimiyle ilişkide yeni bir sayfa açmak için geliyor; bu da ister önümüzdeki ocak ayında ister temmuzda olsun, gelecekte oyuncunun karşılıklı anlaşmayla ayrılması konusunda bir mutabakata varılmasına imkân tanıyacak.

Julian Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılma fırsatına sahip olabilmek için, çalıştığı temsilcilik ajansıyla ilişkisini sonlandırması gerektiğine ikna olmuştu.

Fernando Hidalgo ile kulüp yetkilileri arasındaki ilişki öyle bir çöküş yaşadı ki, Atletico'nun İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin, oyuncunun son derece kötü tavsiyeler aldığını ve aldatıldığını açıkladı.

Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılma isteğini kamuoyuna açıkladığından bu yana son derece gergin durumlar yaşadı; ayrıca kulüpte oynamaya devam etmek için psikolojik olarak kendini hazır hissetmiyor. Milli ara dönemi onun için gerçek bir nefes alma fırsatı oldu; zira ortamı değiştirmeyi ve Madrid'den uzakta rahatlık hissini yeniden kazanmayı başardı.

Bundan böyle Julian, Atletico Madrid'in kendisinden talep ettiği bu girişimle ilk adımı attı. Yeni bir menajeri olacak ve tam bir kopuş noktasına ulaşan ilişkiler yeniden düzelmeye başlayacak.

Forvet, tüm tarafların onaylayacağı ve geçmişteki sorunların tekrar yaşanmaması için resmen sabitlenecek uygun bir ayrılık koşulları paketine ulaşmak amacıyla müzakereleri yürütecek yeni bir temsilciye sahip olacak.

Bu süreci hızlandırmak Atletico Madrid'in çıkarına olabilir; çünkü oyuncunun piyasa değeri endişe verici biçimde geriliyor ve yaz boyunca gündemde olan ve 120 milyon euroyu aşan rakamları artık kimse düşünmüyor.

Barcelona'ya gelince, şimdiye dek herhangi bir adım atmış değil ve gelişmelerin nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Oyuncuyla doğrudan ilişkisi Fernando Hidalgo üzerinden yürüyordu; ancak bizzat Julian ile de doğrudan görüşmeler yapılmıştı.

Katalan kulübü son değişikliklerden haberdar edildi, ancak işler bu aşamayı aşmadı. Hatta Deco, Julian dosyasının geçmişte kaldığını açıkladı; fakat oyuncunun teknik direktör Hansi Flick tarafından büyük beğeni görmesi nedeniyle gelecekte devre dışı bırakılması kesin bir durum değil.

Julian hâlâ gelecekte Barcelona'da oynamayı tercih ediyor. Katalan kulübü onun birinci tercihiydi ve hâlâ öyle; ayrıca satışın en iyi çözüm olduğu konusunda tüm tarafları ikna etmek, yeni menajerinin görevleri arasında olacak.

Ancak Barcelona şu anda herhangi bir aceleye kapılmıyor ve harekete geçme zorunluluğu hissetmiyor. Raphinha'nın gerçek forvet mevkisinde oynamak üzere gelmesi, bu mevkiyi güçlendirmek için Gabriel Jesus ile anlaşma yapılması ve buna ek olarak Hamza Abdülkerim'e bağlanan gelecek umutları, kulübü bu alandaki durumuyla ilgili rahatlatıyor. Yine de Julian'ı kadroya katma fırsatı doğarsa transferin yeniden değerlendirilme ihtimalini kimse inkâr etmiyor.

Julian Alvarez'i kadroya katmakla hâlâ yoğun biçimde ilgilenen kulüp ise Arsenal; ve Victor Gyökeres'in Atletico Madrid'e geçmesini içeren bir oyuncu takası transferini tamamlamak için müzakerelere girmekten memnuniyet duyacak, zira Gyökeres kulübün gelecekteki stratejik planları içinde yer almıyor.

Sport sözlerini şöyle tamamladı: "Alvarez belirleyici bir adım attı ve kış transfer döneminin yaklaşmasıyla önümüzdeki haftalarda hamleler yaşanması bekleniyor; zira oyuncu Atletico'dan ayrılmak istiyor."