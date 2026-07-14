Alvarez'in sürpriz kararının ardından Barcelona büyük bir destek aldı

Atlético Madrid’in forveti Julián Álvarez, “Los Rojiblancos” ile geleceği konusunda ortada dolaşan sayısız şüphe nedeniyle yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Alvarez, Arjantin milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası sırasında takımdan ayrılma isteğini dile getirmiş ve Barcelona da onu kadrosuna katmak için yoğun ilgi göstermişti. Ancak Atlético Madrid, oyuncuyu ne Barça ne de Real Madrid'e bırakma fikrini şiddetle reddediyor. Bu durum, onu 2022 ile 2024 yılları arasında Manchester City formasıyla parladığı Premier Lig'e geri getirme umuduyla Arsenal'in de müzakerelere dahil olmasına neden oldu.

İspanyol “Sport” gazetesine göre, Arjantinli forvet geleceği konusundaki önceliklerini kesin olarak belirlemiştir; Atlético Madrid’in yıldızı, İngiliz liglerine geri dönmeyi düşünmemekte ve Premier Lig’den gelecek herhangi bir teklifi dinleme olasılığını tamamen dışlamaktadır.

Bu tutum, son zamanlarda oyuncunun transferiyle adı anılan Arsenal veya Liverpool kulüpleriyle özel olarak ilgili değil; daha çok, bir daha İngiltere'de oynamak istemeyen oyuncunun kişisel isteğinden kaynaklanıyor.

Arsenal’in sportif direktörü Andrea Berta ve teknik direktör Mikel Arteta’nın, özellikle de Atlético Madrid’in oyuncuyu satması durumunda İngiltere’ye transfer etmek istediğini bildirmesinin ardından Arjantinli forvetle yakınlaşma girişimlerine rağmen, Alvarez’in cevabı kesin ve net oldu: Şu anda İngiltere, planlarının tamamen dışında.

Alvarez’in bu tutumu, seçeneklerini daraltarak Barcelona’ya transfer olma şansını güçlü bir şekilde canlı tutmak için attığı akıllıca bir adım olarak yorumlanıyor. Finansal gücü muazzam olan “Premier Lig” kulüplerinin kapısını kapatarak, Arjantinli yıldız hem Atlético Madrid hem de Barcelona yönetimlerine açık bir mesaj gönderiyor: Açık artırmaya girmek istemediğini, aksine kaderini kendisinin belirlemek ve gerçekten arzuladığı yöne doğru ilerlemek istediğini belirtiyor.

Arjantinli milli oyuncu, İngiliz kulüplerinin devreye girmesinin Atlético’nun pazarlık pozisyonunu güçlendireceğini ve piyasa değerini artıracağını çok iyi biliyor. Bu nedenle, “Premier Lig”i kesin bir dille reddetmesi, Atlético’nun genel müdürü Miguel Ángel Gil Marín’in bu teklifleri, Barcelona’ya imkansız mali şartlar dayatmak için bir baskı aracı olarak kullanmasını engelliyor.

Barcelona kulübü ise oyuncuyu kadrosuna katmaya yönelik büyük ilgisini gizlemiyor; kulüp başkanı Juan Laporta, geçtiğimiz günlerde Katalan ekibinin Alvarez’e yaptığı teklifin hâlâ geçerli olduğunu doğruladı, ancak aynı zamanda bu teklifin ne zaman ne de mali değer açısından sonsuza kadar geçerli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu. Laporta, Arjantinli forvetin hem spor yönetimi hem de teknik direktör tarafından büyük beğeni topladığını kabul ederek, transferi sonuçlandırmak için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Laporta, Atlético Madrid yönetimi ile bizzat temasa geçtiğini açıkladı ve belirleyici müzakerelerin doğrudan Gil Marín ile yürütüleceğini belirtti. İki kulübün başkanları arasındaki ilişki, bu karmaşık müzakerelerin çözülmesinde hayati bir rol oynuyor. Barcelona başkanı, Rojiblancos’un ilk reddinden geri adım atmasını umarken, aynı zamanda kulübünün kendisine dayatılan hiçbir koşulu kabul etmeyeceğini vurguladı.

Laporta’nın açıklamaları, Alvarez’e yönelik üstü kapalı bir mesaj içeriyor; Barça denemeye hazır, ancak oyuncunun kendi kulübüne baskı yapmaya devam ederek onları müzakere masasına oturmaya zorlamasını istiyor. Bu da, oyuncuların Blaugrana forması giyme arzusunun, çaba ile birleştiğinde gerçeğe dönüşeceğini ima ediyor.