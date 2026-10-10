Atletico Madrid, bu akşam oynanan karşılaşmada ev sahibi Deportivo Alaves'i La Liga'nın sekizinci haftasında 2-1 yenerek nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Atletico, 61. dakikada Angel Perez'in kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Alaves karşısında sayısal üstünlüğe rağmen çok zorlandı.

Atletico Madrid puanını 19'a yükselterek ikinci sıraya yerleşirken, Alaves 11 puanda kalarak altıncı sırada donup kaldı.

Maçın öne çıkan anlarını ele alan Sport gazetesi, Atletico'nun maça hakimiyetini kurarak başladığını ve ceza sahası önünde Grimaldo ile Lookman arasındaki muhteşem bir organizasyonun ardından 33. dakikada skoru açmayı başardığını aktardı.

İspanyol milli oyuncunun topuğuyla yaptığı harika bir pasın ardından Nijeryalı oyuncu, ikili bir kombinasyonla topu takım arkadaşıyla paslaştı; ardından topu Alaves kalecisi Sivera'nın iki bacağının arasından ağlara göndererek öne geçiren golü kaydetti.

Ancak ilk yarının Atletico Madrid önde giderek biteceği düşünülürken, Le Normand bir köşe vuruşunda Toni Martinez'e kollarıyla sarılarak sinirlerine hakim olamadı ve hakem Quintero Gonzalez tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi.

Video teknolojisi saha hakeminin kararını onayladı ve penaltıyı kullanan Lucas Boye, Alaves'e beraberlik golünü getirdi.

İkinci yarının başlamasıyla Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Julian Alvarez ve Baena ikilisini oyuna sürdü.

Alvarez, Alaves oyuncusunun ayak bileğine çok sert bir müdahalede bulunmasının ardından Angel Perez'in kırmızı kart görmesine neden oldu ve o andan itibaren Atletico Madrid için işler çok daha kolay hale geldi.

Buna rağmen galibiyet golü ancak maçın 86. dakikasında geldi; Baena'nın dahiyane bir hamleyle ayağının dış kısmını kullanarak gönderdiği kusursuz ortaya iyi yükselen Cuti Romero, kafa vuruşuyla topu uzak direkten ağlara gönderdi.



