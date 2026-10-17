Atletico Madrid, bugün oynanan ve İspanya La Liga'nın dokuzuncu haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, konuk olduğu Espanyol'u son dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek sahadan zaferle ayrıldı.

Maçın tek golü, 89. dakikada oyuna sonradan giren Julian Alvarez'in nefis pasının ardından sert bir vuruşla fileleri havalandıran Alex Baena'dan geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 22'ye yükselterek La Liga'da ikinci sırada yer aldı ve Real Betis ile karşılaşmaya hazırlanan lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı. Espanyol ise 8 puanda kalarak 12. sırada bulunuyor.





Maçın öne çıkan anlarını aktaran Sport gazetesi, Espanyol'un Atletico Madrid'in ilk hücum dalgasına karşı direnmeyi başardığını, dakikalar ilerledikçe Katalan ekibinin sahada varlığını hissettirmeye başladığını, topa sahip olma gücünü artırdığını ve rakip bölgelerde boşluklar bulduğunu yazdı.

Nitekim Espanyol'u öne geçirecek ilk büyük fırsat Roberto Fernandez'in önüne geldi; Brian Zaragoza'nın ortasına yükselen oyuncunun kafa vuruşu golle sonuçlanmadı.

Soyunma odasına gidilmesine kısa süre kala maçın tempolu arttı ve Atletico Madrid birkaç kez rakip kaleyi tehdit etti, ancak fırsatlarını gole çevirmek için gereken son vuruş isabetinden yoksun kaldı.

Ne var ki ilk yarının en net fırsatı Espanyol'un oldu; Cabrera'nın sert şutu doğrudan üst direğe çarptı.

Soyunma odasından dönüşün ardından ikinci yarı, iki takım arasındaki belirgin bir denge havasında başladı. İki ekip de aşırı risk almamaya özen göstererek öne geçecek golü aramaktan vazgeçmedi.

Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone, maçın gidişatını değiştirmek amacıyla yedek kulübesinden değişiklikler yaptı ve bu hamlesi neredeyse meyvesini veriyordu; sahaya henüz girmiş olan Marcos Llorente'nin sert şutu üst direğe çarptı.

Dakikalar ilerledikçe skor değişmeden kaldı. Atletico Madrid topla inisiyatifi eline alırken, Espanyol kontra ataklarla rakip kaleyi tehdit etmeye çalıştı.

Ancak maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala RCDE Stadyumu, akşamın en çok beklenen anlarından birine, Javi Puado'nun sahalara dönüşüne tanık oldu.

Espanyol'un kaptanı, ciddi bir diz sakatlığından iyileşmesinin ardından yeniden sahaya adım attı ve Katalan ekibinin taraftarları onu, kendisinin müsabakalara dönüşünden duydukları mutluluğu yansıtan bir tabloyla, gürültülü alkışlarla karşıladı.

Ancak sevinç kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Maçın son dakikalarında Atletico Madrid, Alex Baena'yı ceza sahası sınırında buldu ve orta saha oyuncusu bu fırsatı harcamadı.

İsabetli bir vuruşla Baena, Espanyol'un ağlarını sarsmayı başardı.

Bu yenilgiyle Espanyol yeni bir darbe aldı; zira İspanya La Liga'da galibiyet alamadığı maç serisi 4 maça ulaştı.