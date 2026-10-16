Arsenal, Barcelona'nın bir kez daha yolunu kesmesinden ve Atletico Madrid forveti Julian Alvarez'i kadrosuna katmasını engellemesinden endişe ediyor.

Alvarez, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın en önemli hedeflerinden biri olmaya devam ediyor; ancak oyuncunun yeni temsilcisini seçmesi terazinin Katalan kulübü lehine ağır basmasına yol açabilir ve İngiltere'deki yetkililerin korkusu da tam olarak bu.

Sport gazetesi, Alvarez'in geleceğini, geçen yaz Rodri'nin Barcelona'ya transferini yöneten menajer Pablo Barquero'nun eline bırakmaya çok yaklaştığını aktardı.

Bu bilgiler Arsenal çevresinde ciddi bir endişeye neden oldu. Zira Londra ekibi aylardır Arjantinli forveti kadrosuna katma olasılığı üzerinde çalışıyor, ancak yine çok iyi tanıdığı bir engelle karşı karşıya: Oyuncunun Barcelona forması giyme isteği.

26 yaşındaki Julian Alvarez, kısa süre önce, 15 yaşından bu yana kariyerini yöneten menajer Fernando Hidalgo ile mesleki ilişkisini sona erdirme kararı aldı.

Bu ayrılık, Atletico Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya katılma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı son derece karmaşık bir yazın ardından geldi.

Başlangıçta, eski Arjantinli futbolcu ve Enzo Fernandez'in temsilcisi Javier Pastore, kariyerinin yönetimini üstlenecek en güçlü aday olarak öne çıkıyordu. Ancak görüşmeler farklı bir seyir izledi ve şu anda yeni menajerlik görevini üstlenme konusunda en büyük şansa sahip isim Pablo Barquero oldu.

Sport Witness sitesine göre, Alvarez'in Barcelona ile mükemmel ilişkilere sahip bir menajerle çalışma kararı, geleceğe yönelik eğilimlerine dair bir işaret olabilir.

Bu durum transferinin sonuçlanmaya yaklaştığı anlamına gelmese de, forvetin Camp Nou'ya katılmak için yeni bir girişimin yolunu hazırladığına işaret edebilir.

Arsenal açısından bu adım yeni bir endişe kaynağı. Çünkü Mikel Arteta, hareketliliği, gol atma yeteneği ve en üst düzey rekabetteki tecrübesi sayesinde Alvarez'in sportif projesine tam anlamıyla uyduğunu düşünüyor.

Londra ekibi geçen yaz da oyuncuyu transfer etmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı; buna rağmen 2027 yılında kadrosuna katma ilgisini sürdürüyor.

Hücum hattını güçlendirme ihtiyacı, şimdiye kadar kendisinden beklenen seviyeyi ortaya koyamayan Viktor Gyökeres'in yaşadığı zorluklarla da bağlantılı.

TEAMtalk sitesine göre Arsenal, Arjantinli forvetin transferini tamamlamayı başarması halinde kendi forvetinden vazgeçmeyi değerlendirebilir.

İngiliz kulübü, mali imkanlarının ağır bir transfer gerçekleştirmesine olanak tanıdığına inanıyor. Son raporlar ayrıca, yaz transfer döneminde 150 milyon euroya kadar çıkan tahminlerin ardından Atletico Madrid'in mali taleplerini 120 milyon euroya düşürmüş olabileceğine işaret ediyor.