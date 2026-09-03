Transfer dönemi sona erdi ancak Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in adı, spor gündeminde hâlâ büyük ilgi görüyor.

Sport gazetesi, gazeteci Jose Alvarez'in El Chiringuito programındaki açıklamalarının çarpıcı bir senaryoyu yeniden gündeme getirdiğini aktardı. Zira Barcelona'nın finansal fair play kurallarında oyuncuyu kadrosuna katmasına izin verecek bir marja sahip olabileceği, buna karşın Atletico'nun önümüzdeki ocak ayında onu satışa çıkarmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Dolaşan bilgilere göre oyuncunun çevresi, mevcut durumun artık sürdürülemez hale geldiği görüşünde.

İspanyol gazeteci, canlı yayın sırasında Julian Alvarez'in çevresinden net bir mesaj aldığını doğruladı.

Gazeteci şu ifadeleri kullandı: "Alvarez'in çevresinin ilettiği fikir kesin: Bir daha Atletico Madrid'de oynamak istemiyor. Durum şu andan ocak ayına kadar sürdürülemez hale gelecek. Julian'ın çevresi, kış transfer döneminde Julian'ı Barcelona'ya teklif edecek olanın Atletico olacağını düşünüyor."

Bu anlatıma göre, Atletico Madrid kendisini Barcelona'yı arayıp "Onu istiyor musunuz?" diye sormak zorunda kalmış bir konumda bulabilir.

Oyuncuyu çevreleyen baskının, her hafta gelen ıslıkların ve Alvarez'in yaşadığı psikolojik yorgunluğun durumu kritik bir noktaya taşıdığı düşünülüyor.

Jose Alvarez, oyuncunun her hafta ıslıklanacağını ve Atletico Madrid'de devam etme isteğinin kalmayacağını, bunun da Madrid ekibini kendi transferlerini gerçekleştirmek için gereken parayı sağlamak amacıyla onu satmaya itebileceğini açıkladı.

Gazeteci hatta dikkat çekici bir gelişmenin yaşanabileceğine de işaret ederek şunları söyledi: "Şu andan ocak ayına kadar, telefonun ahizesini kaldıranın Atletico olma ihtimaline dikkat edin, çünkü durum sürdürülemez olacak."

Jose Alvarez'in anlatımında bir başka önemli unsur ise sürece dahil olan yeni tarafların ortaya çıkması. Bunlar her iki kulüple de bağlantıları olan ve transferin gidişatını etkileyebilecek kişiler.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz