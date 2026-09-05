Villarreal karşılaşmasında yaşananların aksine, Arjantinli Julian Alvarez bu kez Athletic Bilbao karşısında alınan 3-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Atletico Madrid taraftarlarına yönelmeye özen gösterdi. Bu görüntü, son dönemde oyuncuyu çevreleyen gerginliğin ardından ortamı yatıştırma yönünde açık bir çaba taşıyordu.

Alvarez, transfer döneminin son günlerinde yaşanan olaylar ve kulüpteki geleceğine dair spekülasyonlar nedeniyle San Mames Stadı'nda hazır bulunan yaklaşık 200 Atletico taraftarının yuhalamalarına maruz kaldı. Ancak forvet, farklı bir şekilde karşılık vermeye karar verdi; takım arkadaşlarıyla birlikte tribünlere yönelerek taraftarları selamladı ve takımı desteklemek için Bilbao'ya geldikleri için onlara teşekkür etti.

Alvarez, Atletico kafilesinin San Mames Stadı'na varışından itibaren takım arkadaşları Cuti Romero ve Musso tarafından çevrelenmişti. İkili, ısınma çalışmaları sırasında da ona eşlik etti. Forvet, başta kaleci Musso olmak üzere takım arkadaşlarının açık desteğiyle 58. dakikada sahaya çıktı.

Oyundan çıkarılırken kendisine eşlik eden ıslıkların ardından Alvarez, taraftarlarla bir karşı karşıya gelmemeyi tercih etti; bunun yerine takım arkadaşlarının yanına döndü. Ardından, ağır mağlubiyete rağmen Atletico taraftarlarıyla yeni bir sayfa açma çabasıyla taraftarları selamlamada onlara eşlik etti.