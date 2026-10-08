Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez, yaklaşık on yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeri Fernando Hidalgo ile ilişkisini sona erdirdi.

Sport gazetesi, transfer uzmanı Rubén Uría'nın X hesabından paylaştığı açıklamayı aktardı. Buna göre Álvarez, 2026 yazındaki geleceğinin yönetilme biçiminden hayal kırıklığına uğradıktan sonra Hidalgo ile profesyonel ilişkisini bitirdi.

Álvarez'in Barcelona'da oynama hayali gerçekleşmedi; bu durum oyuncuyu, sorumluluğu doğrudan eski menajeri Fernando Hidalgo'ya yüklemeye itti.

Bu haber, yaz boyunca oyuncuya geleceğini yönetme konusunda verildiğini düşündüğü kötü tavsiyelerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Atlético Madrid içinde memnuniyetle karşılandı. Hatta CEO Gil Marín, sorumluluğu doğrudan oyuncunun çevresine yükleyerek "Onu yanıltıp aldatmaya kalkışan kişiler var" demişti.

Gelecek maçlar ALA La Liga 10:15 ATM

Álvarez şu anda herhangi bir menajerle bağlantılı değil. Yine de bir alternatif bulması uzun sürmeyecek; zira Julián ve ailesi, temsil görevini üstlenmek isteyen pek çok taraftan teklif alıyor.

Julián Álvarez'in Atlético Madrid ile Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşmesi bulunuyor, dolayısıyla geleceği şu an için belli.

Rubén Uría'nın da belirttiği gibi, Julián Álvarez'in başlıca hedefi Metropolitano sahasında en iyi seviyesine yeniden ulaşmak.



