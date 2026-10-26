Altın Top'tan büyük hatanın ardından resmi açıklama

Altın Top ödülü organizasyon komitesi, töreninin başlamasına birkaç saat kala Harry Kane, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın ödülü kazandığına dair haberlerin yayınlanmasıyla ilgili gelişmeleri açıklığa kavuşturmak için bir açıklama yayınladı.

Altın Top'un resmî internet sitesi, her birinde üç adaydan birinin ödülü kazandığını duyuran üç makale yayınlamıştı.

Organizasyon komitesi açıklamasında şunları söyledi: "Altın Top ödülünün bazı adayları hakkında, ödül sitesi tarafından hazırlanan tanıtım yazıları yanlışlıkla internette yayınlandı. Bu makaleler, her aday için ödülü kazanma ihtimaline karşılık önceden yazılmıştı."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu makaleler, hâlâ herkes için meçhul olan ilk üç sıralamayı hiçbir şekilde ifşa etmemektedir."