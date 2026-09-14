Brezilyalı Raphinha, sezonun ilk 6 maçında hücum katkısını 11 gole çıkararak Barcelona ile gösterdiği dikkat çekici formu sürdürdü. Bu çıkış, son iki sezonun aynı döneminde kaydettiği rakamları büyük farkla aşarken, Katalan takımıyla kendi rekorlarını kırma yarışına erkenden girdiğini de teyit ediyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Raphinha, Levante karşılaşmasında takım arkadaşları Marc Casadó değil, Tomás Marqués değil; asistlerini takım arkadaşları için yaparak rakamlarını yeniledi ve sezon başından beri gerek gol atarak gerek asist yaparak olağanüstü seviyelerini sürdürdü.

Bu güçlü başlangıç, Raphinha'nın Barcelona kariyerindeki en belirgin dönüm noktası olan 2024-2025 sezonunun ardından geldi. Brezilyalı, Hansi Flick'in takımın teknik heyetinin başında geçirdiği ilk sezonda 34 gol atıp 23 asist yaparak toplam 57 gol katkısına ulaşmıştı.

Raphinha bazı maçlarda gerçek bir forvete daha yakın bir rol üstlenmeye başlasa da takım arkadaşlarına fırsat üretme yeteneğini kaybetmedi.

Levante karşılaşmasında Brezilyalı, iki asist yaparak bunu bir kez daha kanıtladı; daha önce İspanya Ligi'nin açılışında Elche'yi 5-0 yendikleri maçta Karim Adeyemi'nin golüne asist yapmıştı.

Bu sezon yalnızca 6 maçta Raphinha 8 gol atıp 3 asist yaparak doğrudan katkılarının toplamını 11 gole çıkardı. Bu rakam, geçen sezonun aynı döneminde elde ettiği ve 3 gol ile 2 asistten oluşan yalnızca 5 gol katkısını açık biçimde aşıyor.

Raphinha geçen sezonu 21 gol atıp 7 asist yaparak toplam 28 gol katkısıyla tamamlamıştı; bu, 57 katkıya ulaştığı bir önceki olağanüstü sezona kıyasla belirgin bir gerilemeydi.

Flick'in, Brezilyalı oyuncuya daha etkili hücum rolleri vererek onun en iyi versiyonunu bir kez daha ortaya çıkarmayı başardığı anlaşılıyor ve bu durum doğrudan oyuncunun rakamlarına yansıdı.

Alman teknik direktör, Raphinha'yı övmüş ve en iyi halindeyken dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurgulamıştı.

Bu gösterişli başlangıca rağmen Raphinha, Ballon d'Or ödülünün otuz adaylık listesinin hâlâ dışında kalıyor. Bu eleme, özellikle oyuncunun son dönemde sergilediği seviyeler ve rakamlar göz önüne alındığında geniş çaplı eleştirilere yol açtı.