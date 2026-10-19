"France Football" dergisi, geçen pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan Altın Top ödülünün yetmişinci edisyonunun sunuculuğunu, Arsenal'in eski efsanesi Fransız Thierry Henry'nin, spor spikeri Kate Scott ile birlikte üstleneceğini açıkladı.

Henry, Hollandalı Ruud Gullit'in yerini alarak bu küresel törenin sunuculuğunu ilk kez yapıyor. Scott ise 2025 edisyonunun sunumunda yer almasının ardından görevini üst üste ikinci yıl sürdürüyor ve 2014 ile 2015 edisyonlarının ardından bu etkinlikteki dördüncü görünümüne imza atıyor.

Bu adım, Altın Top töreninin ilk kez Londra'da düzenlenmesiyle aynı zamana denk geliyor. Ödülün başlangıcının üzerinden 70 yıl geçmesiyle eş zamanlı olan ve futbol dünyasının en önemli yıldızlarını başarılarını kutlamak üzere bir araya getirmesi beklenen bu edisyonun kutlamalarına "London Palladium" sahnesi ev sahipliği yapıyor.

Henry ve Scott'ı tekrarlanan bir mesleki iş birliği buluşturuyor; zira ikili, "CBS Sports" ağında yayınlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kapsamında uzmanlaşan "Golazo" programının sunumunda Jamie Carragher ve Micah Richards ile birlikte yer alıyor.

Henry, töreni sunmak üzere seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve İngiltere'nin başkentine ve futbol kültürüne olan güçlü bağını vurgulayarak şunları söyledi: "Londra benim evim ve bu şehre, futbol kültürüne ve coşkulu taraftarlarına yakın bir bağım var. Töreni burada meslektaşım ve arkadaşım Kate ile birlikte sunmak en ideal seçim ve futbol dünyasının en büyük yeteneklerini kutlamak için istisnai bir gece olmasını bekliyorum."

Kate Scott ise töreni sunmaya geri dönmekten gurur duyduğunu belirtti ve Altın Top'un, oyuna iz bırakan ve yeni nesillere ilham veren oyuncuları kutlamak için istisnai bir fırsatı temsil ettiğini ifade etti.

İngiliz spiker şöyle konuştu: "Futbol dünyasının, tüm nesillere ilham veren bu oyuncuları kutlamak için bir araya geldiğini görmek beni çok mutlu ediyor ve bu efsanevi etkinliği bir kez daha sunmak bana onur veriyor."