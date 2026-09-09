Eski Arsenal ve Barcelona yıldızı Fransız Thierry Henry, 2026 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmaya en güçlü adayı olarak gördüğü ismi belirledi.

"France Football" dergisi dün salı günü, 2026 Ballon d'Or ödülü için otuz adaydan oluşan listeyi açıkladı. Aralarında, ödülü kazanması için Henry'nin desteğini alan Real Madrid forveti Kylian Mbappe de yer alıyor.

Henry, "Foot Mercato" ağının aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Dünya Kupası'nı kazansaydı, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanacağını düşünüyorum. Michael Olise de ondan çok geride kalmazdı. Ancak benim favorim Kylian Mbappe."

Şunları ekledi: "Bazıları bana onun hiçbir şey kazanmadığını söyleyecek. Bence bazılarının biraz araştırma yapıp, bazı Ballon d'Or kazananlarının, ödülü kazanmadan önceki yıl hiçbir şey kazanmadığını keşfetmesi gerekiyor."

Devam etti: "Bana göre Kylian en iyisi. Bireysel düzeyde neler başardığına baktığınızda: Şampiyonlar Ligi gol kralı, La Liga gol kralı, Dünya Kupası gol kralı... Olise de asist açısından aynı başarıya sahip. Bu inanılmaz bir şey. Ben Kylian'ı seçerim, Michael Olise de ona yakın."

2026 Ballon d'Or ödülü aday listesinde şu isimler yer aldı:

Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere)

Pau Cubarsi (Barcelona, İspanya)

Marc Cucurella (Chelsea, İspanya)

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Fransa)

Luis Diaz (Bayern Münih, Kolombiya)

Bruno Fernandes (Manchester United, Portekiz)

Gabriel (Arsenal, Brezilya)

Erling Haaland (Manchester City, Norveç)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Fas)

Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Gürcistan)

Lamine Yamal (Barcelona, İspanya)

Sadio Mane (Al Nassr, Senegal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brezilya)

Lautaro Martinez (Inter Milan, Arjantin)

Kylian Mbappe (Real Madrid, Fransa)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin)

Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Michael Olise (Bayern Münih, Fransa)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Ekvador)

Julian Quinones (Al Qadsiah, Meksika)

Declan Rice (Arsenal, İngiltere)

Rodri (Manchester City, İspanya)

Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain, İspanya)

William Saliba (Arsenal, Fransa)

Ferran Torres (Barcelona, İspanya)

Dayot Upamecano (Bayern Münih, Fransa)

Vinicius Junior (Real Madrid, Brezilya)

Vitinha (Paris Saint-Germain, Portekiz)

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz