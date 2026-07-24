Alman Milli Takımı, artık büyük kupalar için mücadele etmeye alışkın o takım değil; son yıllarda kimliğini ve saygınlığını yeniden kazanmaya çalışan bir takıma dönüştü.

2014 Dünya Kupası'nı tarihi bir şekilde kazanmasının ardından "Die Mannschaft", büyük turnuvalardaki başarısızlıkların art arda tekrarlanmasıyla en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turundan erken elenmesi ise bu düşüşün en son perdesi oldu.

Avrupa Şampiyonası da Alman Milli Takımı'na daha merhametli olmadı; 2008'de finale ve iki kez yarı finale ulaşmasının ardından takım belirgin bir şekilde geriledi. 2020 edisyonunda son 16 turunda, ardından EURO 2024'te çeyrek finalde veda etti; ardından dünya sahnesindeki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar devam etti.

Alman Futbol Federasyonu, milli takımı Avrupa'nın ve dünyanın büyükleri arasındaki doğal konumuna geri döndürme çabasıyla, teknik liderlik görevini modern çağın en önde gelen teknik direktörlerinden biri olan Jürgen Klopp'a emanet etti; "Die Mannschaft"ı yeniden kupa törenlerine taşıyacak yeni bir projeye önderlik etmesini umuyor.

Ancak yol kolay olmayacak. Klopp'un, 2028 Avrupa Şampiyonası ve ardından 2030 Dünya Kupası'nda rekabet edebilecek bir milli takım kurmak istiyorsa hızlıca ele alması gereken beş temel dosya var.

Getty Images

Kaleci dosyasının çözülmesi

Jürgen Klopp'un önceliklerinin ilki, kaleci mevkiini çevreleyen belirsizlik durumuna son vermek.

Manuel Neuer 40 yaşına ulaştı ve eskiden olduğu gibi milli takımın kalesini korumak için artık ideal seçenek değil. Buna rağmen hem Bayern Münih hem de Alman Milli Takımı, kendini gösterebilecek bir alternatifin yokluğunda ona güvenmeyi sürdürdü.

Rakamlar, tecrübeli kalecinin son yıllardaki seviyesinde belirgin bir düşüşe işaret ediyor; bu, yaşının ilerlemesi göz önüne alındığında doğal bir durum ve kalıcı bir halef arayışını ertelenmesi mümkün olmayan bir zorunluluk haline getiriyor.

Mevcut seçenekler pek fazla görünmüyor; Marc-André ter Stegen hâlâ büyük bir isim olsa da 2030 Dünya Kupası'na kadar 38 yaşına gelecek. Oliver Baumann da yaşça ilerliyor, Alexander Nübel ise herkesi ikna etmeyi başaramadı.

Buna karşılık, 22 yaşındaki Jonas Urbig, Bayern Münih'in en dikkat çeken yükselen yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca Moritz Nicolas (28 yaşında) da Borussia Mönchengladbach'la geçirdiği başarılı bir sezonun ardından kendini gösterdi.

Klopp'un bu mevkinin geleceği hakkında net bir karar vermesi gerekecek, çünkü bu mevki başarılı herhangi bir projenin temel taşını oluşturuyor.

Getty Images

Wirtz ve Musiala'nın en iyisinden yararlanmak

Almanya'nın en iyi iki hücum yeteneği, geçtiğimiz dönemde milli takımla tüm potansiyellerini ortaya koyamadı. Florian Wirtz zor bir ilk sezon geçirdi ve bu durum uluslararası seviyedeki performansına da yansıdı; Dünya Kupası'nda hiç gol atamadan yalnızca üç asistle yetindi.

Jamal Musiala ise bir yıldan fazla süre önce Kulüpler Dünya Kupası'nda geçirdiği bacak kırığı şeklindeki ciddi sakatlığından dönüşünün ardından eski parlaklığını tam olarak geri kazanamadı ve 2026 Dünya Kupası boyunca yalnızca bir gol atmakla yetindi; bu gol de Curaçao karşısında 7-1'lik büyük galibiyette geldi.

İki oyuncu da 23 yaşında; bu da önümüzdeki dört yılın kariyerlerinin zirve dönemini oluşturacağı anlamına geliyor. Bu nedenle Klopp'un hücum projesini tamamen bu iki isim etrafında kurması ve 2030 Dünya Kupası'na ulaşmadan önce onların en iyisini çıkarmanın ideal yolunu bulması gerekiyor.

Getty Images

Maçları bitiren bir forvet bulmak

Tıpkı kaleci mevkiinde olduğu gibi, forvet mevkii de son yıllarda Alman Milli Takımı için gerçek bir çıkmaz oldu.

Julian Nagelsmann, Nick Woltemade, Jonathan Burkardt ve Niclas Füllkrug gibi bir dizi forvete şans vermiş olsa da hiçbiri yerini sağlamlaştırmayı veya uzun vadede hücum hattını yönetme hakkını kanıtlamayı başaramadı.

Kai Havertz hâlâ masada olan bir seçenek, ancak gerek kulübünde gerekse milli takımda son vuruştaki istikrarsızlıktan çokça sıkıntı çekti; ayrıca doğal mevkii de tam anlamıyla forvet değil.

Sürekli gol atabilecek bir forvet bulmak, Klopp'un önündeki en önemli zorluklardan biri olacak, çünkü Alman Milli Takımı son yıllarda büyük maçlarda fark yaratan belirleyici forvetten yoksun kaldı.

Getty Images

Bayern ve Dortmund'un yetenek kaynaklarını yeniden harekete geçirmek

Bayern Münih ve Borussia Dortmund uzun süredir Alman Milli Takımı'nın belkemiğini oluşturdu; "Die Mannschaft" tarihi boyunca bu iki kulüpten yetişen yeteneklere dayandı.

Ancak 2026 Dünya Kupası'nda tablo değişti; kadroda bu iki kulüpten yalnızca 10 oyuncu yer aldı; altısı Bayern'den, dördü Dortmund'dan, ve neredeyse yarısı 30 yaşını aşmıştı.

Uzun vadeli seçenekler sınırlı görünüyor; Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala, Lennart Karl ve Felix Nmecha en dikkat çeken genç isimler olarak öne çıkıyor; bunlara ek olarak seviyelerini korurlarsa Jonathan Tah ve Joshua Kimmich, en iyi seviyesini geri kazanırsa da Karim Adeyemi var.

Milli takımın çeşitli Avrupa kulüplerine dağılmış yeteneklerden yararlanması doğaldır, ancak Almanya'nın tarihsel başarısı her zaman Bayern ve Dortmund'dan gelen yerli oyunculardan oluşan güçlü bir tabanın varlığıyla bağlantılı olmuştur ve Klopp uzun yıllar rekabet edebilecek bir milli takım kurmak istiyorsa bunun yeniden geri dönmesi gerekir.

Getty Images

Taraftarlar ve medyayla ilişkinin yeniden inşası

Jürgen Klopp'un görevi yalnızca teknik yönlerle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda milli takım ile Alman taraftarlar arasında ve ayrıca medyayla güveni yeniden tesis etmesi de istenecek.

Alman sokağının federasyona ve milli takıma olan güveni, başta Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvalardaki tekrarlanan başarısızlıklar nedeniyle son yıllarda geriledi.

Doğal olarak, güveni geri kazanmanın en hızlı yolu galibiyetler olmaya devam ediyor; ancak Klopp'un güçlü kişiliği ve taraftarlarla iletişim kurabilme yeteneği, milli takımı çevreleyen atmosferi değiştirmede ona bir avantaj sağlayabilir.

Alman medyası sert eleştirileriyle bilinse de başarı elde ettiklerinde teknik direktörleri ve oyuncuları desteklemekten de çekinmez; bu da basınla olumlu bir ilişki kurmayı baskıları hafifletmede ve milli takımın Avrupa kıtasının büyükleri arasındaki konumunu yeniden kazanmasına yardımcı olacak istikrarlı bir ortam yaratmada önemli bir etken haline getiriyor.