Lamine Yamal ve Fermin Lopez, bu sezon takımın sonuçlarında öne çıkan roller üstlenmelerinin ardından Barcelona'nın hücum düzenindeki önemlerini kanıtlamayı sürdürüyor. İkili arasındaki iş birliği, gol üretmede ve rakip kaleye ulaşmada devam ediyor.

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Güncel rakamlar, iki oyuncunun La Liga'da yarattığı etkinin boyutunu ortaya koyuyor. Yamal 19 gol katkısına ulaşırken Fermin'in hanesinde 13 gol katkısı bulunuyor. Bu tablo, ikilinin hücumdaki farklı rollerini ve skora etki etme becerilerini yansıtıyor.

Yamal, bu sezon ligde 13 maça çıktı ve toplam 1.085 dakika süre aldı. Bu sürede 10 gol atıp 9 asist yapan Yamal, gol katkısı sayısını 19'a çıkardı ve maç başına birden fazla gol katkısı ortalaması yakaladı.

Fermin ise La Liga'da 12 maçta forma giydi ve 844 dakika sahada kaldı. Bu süreçte 8 gol atmayı başaran Fermin, 5 de asist yaparak toplam gol katkısını 13'e taşıdı.

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İki oyuncu arasındaki hücum ilişkisi, asist istatistiklerine bakıldığında daha da önem kazanıyor. Fermin, bu sezon tüm kulvarlarda Yamal'ın asistlerinden en çok yararlanan oyuncu konumunda. İspanyol kanat oyuncusu, Fermin'e 4 gol pası verdi.

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Dikkat çeken bir diğer detay ise Opta verilerine göre Yamal'ın yaptığı son üç asistin tamamının Fermin'e gitmiş olması. Bu durum, ikili arasındaki iş birliğinin son maçlarda sıklıkla tekrarlandığını gösterirken Barcelona'ya hücum üçüncü bölgesinde güvenebileceği tehlike kaynaklarından birini sunuyor.

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Fermin'in son katkısı bugün (pazar) Villarreal karşısında geldi. Fermin, La Liga'nın 13. haftasında Camp Nou'da oynanan ve Katalan ekibinin 3-2 kazandığı mücadelede Barcelona'nın ikinci golünü kaydetti.

İki oyuncunun rakamları arasındaki fark, etkilerinin farklı doğasını yansıtıyor. Yamal, golleri ve asistleri sayesinde toplam gol katkısında önde bulunurken Fermin, 844 dakikada 8 gol atarak süre aldığı dakikalar göz önüne alındığında dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

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Barcelona, dün Celta Vigo'yu 2-1 yenerek 33 puana ulaşan ezeli rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı yeniden açtı. Katalan ekibi, 36 puanla zirvede yer alıyor.

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