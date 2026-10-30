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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Altılı gole rağmen Al Shabab kalecisi: Al Ahli maçından memnun değilim

M. Diaw
Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
Senegal
Suudi Arabistan

Al-Shabab'ın Senegalli kalecisi Moory Diaw, Suudi Roshn Ligi'nde geleneksel rakip El-Ehli karşısında oynanan küçük klasiko müsabakasından, "Aslanlar"ın elde ettiği farklı galibiyete rağmen memnun olmadığını dile getirdi.

Al-Shabab, cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da oynanan ve Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta El-Ehli'yi 6-1 mağlup etti.

Diaw, maçın ardından Suudi "El-Şark El-Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Her maçta galibiyet elde etmek için çok çalışıyoruz ve ara dönem öncesindeki bir sonraki karşılaşmamızda da galip gelmeye çalışacağız."

Al-Shabab, Suudi Roshn Ligi'nin on üçüncü haftasında önümüzdeki perşembe günü Abha'ya konuk olacak.

Gelecek maçlar
ALS

ALS

AFC Şampiyonlar Ligi 1

02 Kas 2026

AHL

AHL

ABH

ABH

Premier Lig

05 Kas 2026

ALS

ALS

Senegalli kaleci şöyle devam etti: "Maçtan yüzde 100 memnun değilim çünkü bir gol yedik, ama sonuçta önemli olan üç puanı almak."

El-Ehli'nin tek golünü, yerden gelen ortayı Moory Diaw'ın ağlarına çeviren Firas El-Breikan, maçın 40. dakikasında kaydetti.

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