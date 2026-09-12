Teavun karşısında alınan farklı galibiyet, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'ye yönelik Hilal taraftarının öfkesini dindirmeye yetmedi. Takım, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci hafta müsabakalarında rakibini gol yemeden 6-0 mağlup ederek, iki takımın ligdeki karşılaşmalar tarihindeki en büyük sonucu elde etti.

Dikkat çeken hücum performansına ve Hilal'i ön plana çıkaran ağır skora rağmen, taraftarların bir kesimi maçı teknik direktörün gelişiminin ya da takımla yürüttüğü projenin başarısının bir kanıtı olarak görmeyi reddetti. Taraftarlar, Inzaghi'ye yönelik tutumlarının, ne kadar büyük olursa olsun tek bir maçın sonucuyla ilgili olmadığını vurguladı.

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Hilal taraftarları, "X" platformu üzerinden İtalyan teknik direktöre yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bir taraftar, "10 gol atsak bile ona güvenmem" yazarak, altı gollü galibiyetin Inzaghi'nin takımı büyük müsabakalarda yönetme becerisine dair kanaatini değiştirmediğine açık bir şekilde işaret etti.

Bir başka taraftar ise büyük galibiyeti eleştirerek, sonucun Hilal'in gücünü zorunlu olarak yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Sonucun yüzde 50'si Teavun kötü olduğu için, Hilal korkutucu olduğu için değil." Üçüncü bir taraftar da Teavun'un teknik direktörü değerlendirmek için gerçek bir test olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti: "Teavun, Inzaghi'nin dahi olduğunu görmen için bir ölçüt değil ve hâlâ sözümün arkasındayım: Inzaghi surların dışında."

Altılı gol kanaati değiştirmedi, öfke sürüyor

Bazı taraftarların altı gollü galibiyetin Inzaghi'nin ayrılığına dair konuşmaları erteleme sebebi olmasını reddetmesiyle eleştirilerin dozu arttı. Taraftarlar, teknik direktörün bu sayıda yıldızı barındıran bir kadroyu yönetmek için doğru adam olduğuna kendilerini ikna edecek yeterliliği bugüne kadar ortaya koyamadığını değerlendirdi.

Hilal taraftarlarından biri daha da ileri giderek, sonucun takıma sahte bir güven duygusu verebileceğini belirtti ve "Bu galibiyet sizi aldatmasın, bütün kulüpler Teavun'dan payını aldı" diyerek altı gollü galibiyetin, takımın İtalyan teknik direktörün yönetimindeki gelişiminin kesin bir kanıtı olarak ele alınmamasını istedi.

Taraftarlar ayrıca Inzaghi'nin bazı oyuncularla olan ilişki biçimini de sert bir şekilde eleştirdi. Taraftarlar, hesaplarından çıkardığı ya da uzaklaştırdığı bazı oyuncuların ayrılıklarının ardından parladığını değerlendirdi. Bu durum bir taraftarı, teknik direktörü "kupa değil yıkım teknik direktörü" olarak nitelemeye itti; bu eleştiri, galibiyetler elde edilse dahi onun deneyiminden duyulan memnuniyetsizliğin boyutunu yansıtıyor.

Buna karşılık taraftarların bir başka kesimi, İtalyan teknik direktörün tek bir maç üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor; ancak altı gollü galibiyetin ardından ayrılığını isteyen sesler net bir şekilde ortaya çıktı. Bir taraftar şunları yazdı: "Inzaghi hakkındaki görüşüm değişmeyecek, bu adam Hilal'i yönetmeye devam etmemeli. Bitti."

Böylece Teavun karşısındaki altı gollü galibiyet, büyük bir zaferden ibaret olmaktan çıkarak Inzaghi'nin mavi tribünlerdeki popülerliği için yeni bir sınava dönüştü. Zira gelen tepkiler, sonuç rakip için ne kadar ağır olursa olsun, taraftarların bir kısmının ayrılığını istemeye devam etmesi karşısında, tek başına teknik direktör dosyasını kapatmaya yetmediğini kanıtladı.

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