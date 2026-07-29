Barcelona, Arjantinli forvet Julian Alvarez'in transferi konusunda Atletico Madrid ile yürüttüğü görüşmelerin çıkmaza girmesinin sürmesi üzerine, hücum hattını güçlendirmek için alternatif seçeneklere yönelik ciddi adımlar atmaya başladı. Alvarez, bugüne kadar Katalan kulübünün bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre teknik direktör Hansi Flick, özellikle Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından kadrosunu mümkün olan en kısa sürede netleştirmek istiyor. Bu nedenle, Barcelona anlaşmanın tamamlanmasının kapısını tamamen kapatmamış olsa da, Alvarez'in durumunu netleştirmek için sonsuza dek beklemek istemiyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, daha önce kulübün Atletico Madrid'e son derece önemli bir teklif sunduğunu belirtmiş; teklifin sonsuza dek geçerli kalmayacağını ve kulübün geleceği hakkında bir karar vermesi gerektiğini ifade etmişti. Atletico'nun oyuncunun ayrılışını kolaylaştırmayı reddeden tutumunda ısrar etmesiyle birlikte, Barcelona'nın belirlediği sürenin sonuna yaklaşıldığı anlaşılıyor.

Atletico Madrid, oyuncunun Barcelona'ya transfer olma isteğini bilmesine rağmen, Alvarez'in 10 Ağustos'ta takım antrenmanlarına katılmak üzere dönmesini bekliyor. Zira Arjantinli forvet, geçtiğimiz mayıs ayında kulüp yönetimine Katalan takımıyla yeni bir tecrübe yaşama isteğini bildirmişti.

Anlaşmanın tamamlanmasındaki güçlük karşısında Barcelona bir dizi alternatifi değerlendirmeye başladı. Bunların başında, kulüp yönetiminin ve teknik direktör Flick'in beğenisini kazanan Bournemouth forveti Junior Kroupi geliyor. Ancak İngiliz kulübünün oyuncuyu satılık olarak görmemesi ve bonservis bedelinin yaklaşık 130 milyon euroya ulaşması nedeniyle bu transfer de karmaşık görünüyor.

Barcelona ayrıca daha önce Chelsea forveti Joao Pedro'nun durumunu da sormuştu; ancak özellikle oyuncunun Londra kulübüyle Haziran 2033'e kadar sözleşmesinin bulunması nedeniyle onunla anlaşmak da zor görünüyor.

Barcelona bir dizi alternatifle kanalları açmış olsa da, Alvarez hâlâ kulübün asıl hedefi olmaya devam ediyor. Kulüp, oyuncunun baskısının ve "Camp Nou"ya transfer olma yönünde açıkça ortaya koyduğu isteğinin, Atletico Madrid'i tutumunu değiştirmeye itmesini umuyor.

Ayrıca oku:

Barcelona'ya darbe: Atletico, Alvarez'e bildirdi: Kurtuluş için önünde iki yol var