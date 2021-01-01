Altay'da Yücel İldiz dönemi sona erdi

Altay, 3-1'lik İstanbulspor yenilgisinin ardından Yücel İldiz ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bu sezonun başında Altay'ın başına geçen Yücel İldiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla Altay Spor Kulübündeki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Bu süre zarfında bizden desteğini esirgemeyen başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcu, personelimiz ve taraftarımıza destekleri için teşekkür eder, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

TFF 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden Altay, 19. haftanın ardından lider Giresunspor'un 9 puan gerisinde 32 puanla 6. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, hafta sonunda ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor ile karşılaşacak.