Altay, Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig'in İzmir temsilcilerinden , teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Kulübün Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda geleceğe yönelik yapılanmada meydana gelen fikir ayrılıkları sebebi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdikleri hizmetler için kendisine ve ekibine teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Şubat 2020'de Altay'da göreve başlayan Koşukavak, bugüne kadar takımın başında 12 maça çıktı ve 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.