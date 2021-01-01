Altay Deniz Kadah'ı transfer etti

Süper Lig hedefleyen Altay, devre arası transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Deniz Kadah'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden , forvet oyuncusu Deniz Kadah ve Gaziantep FK'den ayrılan Mehmet Erdem Uğurlu'yu transfer etti.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, Deniz Kadah'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

2019-2020 sezonunu 'de tamamlayan 34 yaşındaki Deniz Kadah kariyerinde Çaykur Rizespor ve 'da mücadele etti.

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32 yaşındaki Mehmet Erdem Uğurlu ise daha önce Ankaraspor, Mamak FK, MKE Ankaragücü, Göztepe ve Gaziantep FK takımlarında forma giydi.

18 yıldır Süper Lig'e uzak kalan Altay, sezonun ilk yarısını topladığı 32 puanla play-off potasının içinde dördüncü sırada tamamladı.

Altay, ikinci yarının ilk maçında bir puan üstündeki Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.