Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United formasıyla Kadıköy'e gelmeden önce önemli açıklamalar yaptı.

Sarı-Lacivertli ekibin eski kalecisi Altay Bayındır, 24 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe - Manchester United maçında yeniden Kadıköy'ün çimlerinde olacak.

Milli kaleci Altay Bayındır, dev müsabaka öncesinde TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Altay Bayındır'ın zorlu müsabaka öncesinde yaptığı açıklamalar:

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Bu maçın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Bayındır Fenerbahçe ile eşleşince mutlu oldum. Tek maç oynanıyor, ya kendi evimizde ya da deplasmanda. Buraya deplasman demek de bana garip geliyor. Aslında bana deplasman olarak da gelmiyor. Sadece farklı bir soyunma odasında olacağım. Fenerbahçe'den güzel şekilde ayrıldım. Taraftarlarımız da beni güzel karşılayacaktır.

Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum.

'Taraftarın isteği zorlayabiliyor'

Fenerbahçe'de oynadığım dönemde çok özel şeyler yaşadım. Bazen acı şeyler de yaşadım. Özellikle son senemde. Taraftarda uzun süre şampiyon olamamanın verdiği bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol basit bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor.

'Elimden kaçırarak gol yemedim'

Benim oynadığım dönemde birlik beraberliğin kopmuş olduğu dönemleri de yaşadım ben. Fenerbahçe'de oynadığım seneler boyunca elimden kaçırarak gol yemedim, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bir hatam olmadı. Bu tepkilerde biraz da uzun yıllar şampiyon olmamızın da etkisi vardı.

'Eve gidip ağladım'

Şampiyonluk hasreti olan 11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim.

'Bunu asla kabul etmedim'

Benim uykusuz geçirdiğim geceler oldu ayrılık sürecimde. Ankaragücü'nde oynarken de aynısını yapmıştım. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala birçok büyük kulüp beni aradı ama 'başkanla konuşun' dedim. Sözleşmeli olduğun bir kulübe her zaman saygı duymanız lazım. En son Fenerbahçe başkanı ile görüştüm. O da kulüple görüştü ve her şey olması gerektiği gibi oldu. O dönemde bana 'seninle sözleşme yapalım, sezon sonunda ücretsiz olarak bize gelirsin' teklifi de geldi bana ama bunu asla yapamazdım ve kabul etmedim. Fenerbahçe'den ücretsiz ayrılma durumum vardı.

'Başkanımız da havaalanında açıkladı'

Herhangi bir takıma imza atabilirdim. Avrupa'dan da teklifler vardı ama bu karakterime yakışan bir durum değildi. Tepkilere rağmen kabul etmedim. Ertesi gün başkanımızın yanına gittim. Maddiyat anlamında çok iyi bir sözleşme vardı. Başkanımıza 'sözleşme uzatalım' dedim. Süreç böyle gelişti. Başkanımız da zaten havalimanında açıkladı bunları.

'Oynamak için her şeyi yaparım'

Teknik direktör Erik ten Hag'la Manchester United'da oynamamamla ilgili bir konuşmamız geçti. Ben hocanın kararına her zaman saygı duyarım ama oynamak için de her şeyi yaparım. Ben sadece sahaya odaklanıyorum.