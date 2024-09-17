Manchester United'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Altay Bayındır, sonunda isyan etti.

Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a gittiğinden beri sadece 1 maçta forma giyen Altay Bayındır sonunda isyan bayrağını çekti.

Millî eldiven, takımda forma şansı bulamamasından yakındı.

'Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?

United Review'a röportaj veren Altay Bayındır, sık sık forma beklediğini dile getirerek şunları söyledi:

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"Oynamak tabii ki önemli çünkü oyunda kendinizi gösterirseniz, herkes bunu görebilir.

"Tabii ki sıkı çalışmanız ve kendinizi antrenmanda göstermeniz gerekir. Ama bunlar iki farklı şey.

"Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekir."

'Bu hayatta her şey değişebilir'

Tecrübeli eldiven sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl uzun bir süre şans bulamadım, sadece bir maç oynadım.

Bu benim kişiliğim için yeterli değil ama hayatta her şey olabilir.

"Sadece odaklanmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir ve bu hayatta her şey değişebilir."