Altay Bayındır'ın Manchester United'daki ilk maçı belli oldu

Fenerbahçe'den İngiltere'nin yolunu tuttuğundan bu yana formasına kavuşmayı bekleyen Altay Bayındır'a müjde geldi.

Altay Bayındır ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası'nda

Onana milli takımda zorlu bir dönemden geçiyor

NE OLDU? Bu sezonun başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana'nın yokluğunda formasına kavuşmayı bekliyor. Daily Mail'in haberine göre, Altay Bayındır, Manchester United ile ilk maçına FA Cup'ta Newport County mücadelesiyle çıkacak.

BÜYÜK RESİM: Afrika Uluslar Kupası'na giden Andre Onana ülkesi Kamerun ile birlikte bir üst tura yükseldi ancak grubun son maçında Onana yedek kulübesindeydi. Federasyon başkanı Samuel Eto'o ile tartışma yaşayan Onana, kaleyi kuzenine devretmek zorunda kaldı.

DAHA FAZLASI: Afrika Uluslar Kupası, 11 Şubat'ta sona eriyor ve Kamerun ile üst tura çıkan Andre Onana en erken 8 gün daha Manchester United kadrosuna katılmayacak.

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SIRADA NE VAR? Manchester United, FA Cup dördüncü turunda Newport County ile 28 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Altay Bayındır'ın bu maçta ilk kez forma giymesi bekleniyor.