Altay Bayındır, ilk maçında FA Cup'ta Newport deplasmanında çıktı. Millî futbolcunun iki gol yemesi eleştirildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, dün kariyerinde bir ilk yaşadı.

A Millî Takım'ın file bekçisi, Manchester United ile ilk maçına çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın Newport deplasmanında oynadığı FA Cup 4. Tur mücadelesinde kalede Altay Bayındır vardı.

Manchester United zorlandı

Manchester United, 2. Lig ekibi ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada beklenenden daha fazla zorlandı.

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Bruno Fernandes'in 7. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Kırmızı Şeytanlar, Mainoo ile 13'te farkı ikiye çıkardı.

Newport 36. dakikada Morris ile farkı bire indirirken, ikinci yarının başında Evans'ın golü ile skora denge geldi.

68'de Antony, United'ı 3-2 öne geçirdi ve son sözü 90+4'te Höjlund söyledi. United bu skoral FA Cup'ta tur atlamayı başardı.

Altay mı Onana mı? İngilizler yorumladı

Altay'ın ilk maçında iki gol yemesi, eleştirileri de beraberinde getirdi. Manchester United'ın X'teki 2.3 milyon takipçili taraftar sayfası, 'Altay mı Onaan mı?' paylaşımı yaptı.

Söz konusu paylaşımın altına gelen yorumlardan anlaşıldığı kadarıyla taraftarlar da bir hayli kararsız. İşte yorumlardan bazıları:

"Bayındır çok fazla test edilmedi... Premier Lig'deki performansına göre değerlendirilmeli."

"Tabii ki Onana!"

"Onana'ya büyük saygısızlık yapıldı"

"Her ikisi de bizim kalecilerimiz, hoşumuza gitse de gitmese de. Onları daha birkaç ay önce aldık ve burada kalacaklar. Bu yüzden onları zorla da olsa sevmeliyiz."

"Hayır... İkisi de ellerini kullanma konusunda zayıf."