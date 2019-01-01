Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ali Koç'u bekliyor

Ankaragücü'nün 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe forması giymeye çok yakın.

Kaleci arayışına öncelik veren , geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki genç kaleci Bayındır' kadrosuna katmak üzere.

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Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ankaragücü ve Altay ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yurt dışı seyahatinde olan Başkan Ali Koç'tan haber bekliyor.

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Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak olan genç eldivenin piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.