Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ali Koç'u bekliyor
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AA
Kaleci arayışına öncelik veren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplayan 21 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır' kadrosuna katmak üzere.
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Sözcü Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Ankaragücü ve Altay ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, yurt dışı seyahatinde olan Başkan Ali Koç'tan haber bekliyor.
Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Fenerbahçe'ye imza atacak olan genç eldivenin piyasa değeri 600 bin euro olarak gösteriliyor.