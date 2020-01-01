Altay Bayındır A Milli Takım kadrosuna alındı

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, sakatlığı bulunan Gökhan Akkan yerine milli takım kadrosuna dahil edildi.

Hazırlık maçında , 'nde ise ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.