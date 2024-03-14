Manchester United'ın yeni hamlesi, Fenerbahçe'nin eski kalecisi için pek iyi değil.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz kulübünde şu ana kadar yeterince yeteneklerini gösterme fırsatı elde edemedi.

Premier Lig'de henüz süre alamayan A Millî Takım'ın yıldızı, sadece FA Cup'ta Newport County ile oynanan mücadelede süre alabildi.

As kaleci Andre Onana'dan kaleyi devralamayan Altay Bayındır'a bir de kötü haber geldi.

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Detaylar neler?

Skorer'in Daily Mail kaynaklı haberine göre Manchester United, Columbus Crew forması giyen kaleci Patrick Schulte'nin transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal de Schulte ile ilgileniyor.

MLS ekibiyle 2024 yılının sonuna kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki kalecinin 1 yıl da opsiyonu bulunuyor.

Bu girişim ise Altay Bayındır'ın mevcut pozisyonu için br tehlike arz ediyor.