İngiltere Premier Lig devi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya karar verdi.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan haberine göre; Lig Kupası'nda 4-3 mağlup oldukları Tottenham'a karşı performansı eleştiri konusu olan Altay Bayındır'ın devre arası transfer döneminde gönderilmesi bekleniyor.
Leeds United'ın kalecisini istiyorlar
Manchester United'da Altay'ın yerine ise ilk tercih Leeds United'dan Illan Meslier.
Bu sezon Championship'te 22 maça çıkan Meslier, 12 maçta kalesini gole kapadı. Öte yandan Altay Bayındır'ın başka bir kulübe satılması halinde Fenerbahçe, yüzde 20 pay alacak.
Altay Bayındır'ın Manchester United kariyeri
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır, Manchester United formasıyla toplamda tüm kulvarlarda dört maça çıktı.
Gelecek maç
26 yaşındaki file bekçisi toplamda 360 dakika süre aldı.
Altay Bayındır, Tottenham Hotspur karşılaşmasında Son Heung-min'den kornerden gol yemiş ve eleştirilerin odağı haline gelmişti.