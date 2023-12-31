Altay'a yeni yıl sürprizi! Beklenen an geldi

Fenerbahçe'den Manchester United'ın yolunu tutan Altay'a en sonunda müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz Hollandalı menajer Erik ten Hag'dan forma şansı bulamadı.

Hollandalı hoca, Altay'ın Türkiye'den geldiğini ve yavaş yavaş hazır olacağını açıklamıştı.

Ve Altay Bayındır'ın Hollandalı menajerinden beklediği fırsat geldi. İşte detaylar...

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Altay'a yeni yıl sürprizi

Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Ocak ayında başlayacak Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun kalesini koruyacak. Tecrübeli eldiven böylelikle en az 5 hafta, Kırmızı Şeytanlar'ın formasını giyemeyecek. Bu süreçte Altay Bayındır'ın Manchester United'ın kalesine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Onana son kez kaleye geçti!

Sezon başında Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, Andre Onana’dan kaleyi devralacak. Onana, Afrika Uluslar Kupası için Kamerun’un kadrosuna dahil edildi. Nottinghgam Forest ile deplasmanda karşılaşan ve mücadeleyi 2-1'lik skorla kaybeden United'da Kamerunlu kaleci Onana, kaleyi son kez korudu.

Son dönemde eleştirilerin hedefinde olan Onana’nın yokluğunda Altay, en az 5 maçta Premier Lig devinin kalesini koruyacak. Milli kaleci, bu süreçte iyi bir performans sergilemesi halinde United kalesini daimi bir şekilde alabilir.