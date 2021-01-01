Alt liglerde üç maç oynandı

2.Lig ve 3.Lig'de toplam üç maç oynandı.

Misli.com 2. Lig ve 3.Lig'de daha önceden koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen üç maç bugün oynandı.

2.Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile hafta arasında teknik direktörü Erhan Altın ile yollarını ayıran Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

Çorum FK, ise ilk yarısını 2-0 yenil kapattığı maçta Kahramanmaraşspor'u deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup etti.

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3.Lig'de ise Kozanspor-Silivrispor maçı 0-0 sona erdi.

Öte yandan 2.Lig'deki İnegölspor-Sancaktepe FK ve Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçları yoğun kar yağışı nedenyle yarına ertelendi.