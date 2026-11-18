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Alphonso Davies'in bitmek bilmeyen sakatlık çilesine bir yenisi daha eklendi. Sol bek, Bayern Münih'i yine sakatlığı nedeniyle yalnız bırakacak; üstelik olabilecek en kötü zamanda!

Alphonso Davies, Kanada Milli Takımı'nda ilk 11'de son kez forma giymesinden 600 günden fazla süre sonra, cumartesi günü yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak coşkuyla karşılanan dönüşü yalnızca altı dakika sonra sona erdi . 26 yaşındaki oyuncu, rakibin müdahalesi olmadan talihsiz bir şekilde kaydı ve kısa süre sonra başını sallayarak sahadan ayrıldı.

Yardımcı antrenör Mauro Biello ve federasyon başlangıçta biraz muğlak bir ifadeyle "vücudunun alt kısmında bir sakatlık" yaşadığını söylese de artık acı gerçek belli: Davies bir kez daha uyluk kasında lif yırtığı yaşadı. Alman futbolunun rekor şampiyonu pazartesi günü temkinli bir açıklamayla oyuncunun "bir süre forma giyemeyeceğini" duyurdu . Ancak Davies'in sakatlık geçmişi göz önüne alındığında haftalarca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aralıktan önce dönmesi fazlasıyla şaşırtıcı olur; hatta yeniden forma giymesi kış arasından sonraya kalabilir.

Bu, kuşkusuz Münih ekibi için büyük bir darbe. Zira zorunlu ara birçok açıdan olabilecek en kötü zamanda geldi ve üstelik kritik bir soruyu yeniden gündeme taşıdı.

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Alphonso Davies formunun zirvesindeydi ve Nathaniel Brown'a geçit vermedi

Davies, sonbahardan bu yana Bayern formasıyla yeniden üst düzey performans sergiliyor. Nathaniel Brown'ın gelişinden yalnızca birkaç hafta sonra, hızıyla öne çıkan taraftar gözdesi kulübün en çok kazanan oyuncuları arasında neden yer aldığını gösterdi. Davies, son dönemde savunmanın solunda yeni transfer Brown'a geçit vermedi ve ilk 11'deki yerini geri aldı .

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Ayrıca milli maç arasından önce Arsenal ve Atletico Madrid'e karşı oynanan önemli maçlarda, BVB karşılaşmasının da bazı bölümlerinde Luis Diaz'ın yerine bir hat ileride görev yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Yazın bu mevki için, asıl mevkisi sol kanat olan Davies de gerekçe gösterilerek , bir yedek oyuncu transfer edilmemişti. Kolombiyalı oyuncunun da büyük olasılıkla cuma günü 1. FC Köln karşısında dönemeyecek olmasına rağmen böyle bir transfer yapılmamıştı; oysa Diaz, transfer yoluyla üzerindeki yükün hafifletilmesini bizzat istemişti.

Sakatlıkları daha uzun süre devam edecek Serge Gnabry (ağır uyluk sakatlığı) ve Ismael Saibari'nin (sindesmoz bağında yırtık) yokluğunda, Brown'ın sezon başında olduğu gibi hücumda görev alması oldukça mümkün. Jamal Musiala kadroya dönmeye yakın olsa da henüz ilk 11 için bir seçenek olması beklenmiyor. Bu nedenle Konrad Laimer veya son dönemde formsuz olan Josip Stanisic'in sol bekte görev yapması gerekecek gibi görünüyor.

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Teoride Hiroki Ito da bir seçenek. Uzun süredir ilk kez sakatlığı bulunmayan Japon oyuncu bu sezon yalnızca 115 dakika sahada kaldı; ancak ekim sonunda Almanya Kupası'nda ikinci lig ekibi 1. FC Magdeburg'a karşı 90 dakika oynadı. Ne var ki stoper olarak görev yaptı. Görünüşe göre teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında artık ciddi bir seçenek değil.

Davies, hafta sonu oyundan alındıktan sonra son derece hayal kırıklığına uğramıştı. Üstelik geçen sezonun son bölümünde yaşadığı kas demeti yırtığının ardından, kendi ülkesindeki Dünya Kupası'nda da temkinli davranmış ve yalnızca 16 dakika sahada kalmıştı. Bu durum Kanadalı taraftarların yoğun eleştirisine yol açmıştı. Davies, Kanadalı spor kanalı OneSoccer'a "Biraz hayal kırıklığına uğradım ve öfkeliyim" dedi. Sürekli uyluk sakatlıkları yaşamanın "hiç eğlenceli olmadığını" söyledi. "Soyunma odasında kendimi kaybettim, ne olduğunu bilmiyordum" diyen Davies, birkaç çöp kutusunu da kırdığını itiraf etti.

Getty Images

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Kabarık sakatlık dosyası: Alphonso Davies'in kas sakatlıkları tesadüf değil

Davies'in kabarık sakatlık geçmişine bakıldığında bu tepki şaşırtıcı değil. Aralık 2024'ten bu yana dördüncü kez kas lifi yırtığı yaşıyor. Ocak 2019'da Münih'e gelişinden bu yana tam 129 maç kaçırdı. Yalnızca 2025 başındaki kazançlı sözleşme uzatmasının ardından bile birçok futbolcunun tüm profesyonel kariyerinde görmediği kadar çok gün sahalardan uzak kaldı. Bu süreç, kariyerinin bugüne kadarki en ağır sakatlığıyla başladı:

24 Mart-8 Aralık 2025: Çapraz bağ yırtığı (antrenman eksiği dâhil)

4 Ocak-15 Ocak 2026: Hastalık

22 Şubat-9 Mart 2026: Kas lifi yırtığı

11 Mart-2 Nisan 2026: Uyluk sakatlığı

7 Mayıs-11 Haziran 2026: Kas sakatlığı

15 Kasım 2026'dan beri: Kas lifi yırtığı

Özellikle dikkat çeken nokta, Davies'in çapraz bağ sakatlığından bu yana bu sakatlığı da milli takımda yaşamış, federasyon ilk başta teşhis edememiş ve bu durum Bayern ile sert bir tartışmaya yol açmıştı sürekli kas sorunlarıyla mücadele etmesi. Bu, profesyonel futbolda hiç de nadir görülen bir durum değil. American Journal of Sports Medicine'da yayımlanan bir araştırma, sahalara dönüşün ardından ilk yıl içinde neredeyse her üç profesyonelden birinin bu "olguyu" yaşadığını gösteriyor. Buna göre çapraz bağ rekonstrüksiyonu için ameliyat gerektiğinde, sakatlık geçirmemiş oyunculara kıyasla risk iki buçuk katın üzerine çıkıyor.

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Rakamlarla ifade etmek gerekirse oyuncuların yaklaşık yüzde 32,5'i dönüşlerinden sonraki ilk 12 ay içinde en az bir kas sakatlığı yaşarken, sağlıklı karşılaştırma grubunda bu oran yaklaşık yüzde 12,5. Ancak Davies'in ilk iki kas lifi yırtığı, çapraz bağ yırtığından birkaç ay öncesine dayanıyor.

Davies'i zorlayan bir başka nokta da sürekli aynı bölgede sorun yaşaması. Arka uylukta dört sakatlık yaşamanın "çok dikkatli olunması gereken bir durum" olduğunu belirten Davies, "Sürekli aynı sakatlığı yaşarsanız bir noktada bir şeyler dayanamayabilir ve o zaman ameliyattan söz ederiz. Korktuğum şey bu. Gerçekten çok zor" dedi.

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Davies ve teknik direktör Jesse Marsch ayrıca OneSoccer'a, Davies'in maçtan önce "dizime doğru, yani arka uyluk kaslarımın alt kısmında biraz ağrı" hissettiğini açıkladı. Sağlık ekibi bunu kesinlikle hafife almayıp MR çekilmesini bile istemişti, ancak görüntülemede herhangi bir anormallik görülmemişti. "Bir sorun olmadığını gösterdi. Ben de 'Tamam' dedim."

Davies şimdi "olumlu kalmak", "iyileşmesine odaklanmak ve mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde geri dönmeye çalışmak" için elinden geleni yapmak istiyor.

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Alphonso Davies artık satılamaz değil mi? Bayern Münih ikilemde

Yine de Bayern'in Davies'in sözleşmesini 2030'a kadar uzatarak doğru bir karar verip vermediği sorusu yeniden gündemde. Son derece çetin geçen görüşmelerin ardından, sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in de yer aldığı kulüp yönetimi, oyuncuya basında 15 milyon avro olarak belirtilen bir temel maaş verdi. Bu tutarın bonuslarla daha da belirgin biçimde artabileceği öne sürülüyor. Üstelik yaklaşık 20 milyon avroluk yüklü bir imza parası da verildi.

Öte yandan Münih ekibi bu süreçte ileriye dönük bir güvence de aldı. Sport Bild gazetesine göre Bayern, sakatlık nedeniyle üç ila dört ay forma giyememesi durumunda Davies'in maaşını tam olarak ödemeye devam ediyor; örneğin Jamal Musiala için bu süre altı ay . Aslında Bayern de diğer işverenler gibi hastalık durumunda yalnızca altı hafta boyunca maaş ödemeyi garanti etmekle yükümlü. Almanya'da yedinci haftadan itibaren yasal sağlık sigortası devreye giriyor; ancak ödenebilecek en yüksek tutar aylık brüt 5.812,50 avroyla sınırlı.

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Yüksek maaşı nedeniyle daha ilkbaharda Davies'in kicker'ın da haberleştirdiği üzere artık satılamaz bir oyuncu olmadığına dair söylentiler çıkmıştı . Son aksilik, Davies'in sürekli sakatlanan bir oyuncu olma durumundan kurtulup kurtulamayacağına ve Bayern'in yollarını ayırmasının daha iyi olup olmayacağına ilişkin şüpheleri artırıyor. Özellikle de Brown gibi üst düzey bir alternatif ve aynı zamanda bir Alman milli futbolcu hazırken. Öte yandan böylesine ağır bir sakatlık geçmişi olan bir sol beke bu kadar yüksek bir maaş teklif etmeye razı olacak kulüp bulmak da zor görünüyor.

Bayern için tam anlamıyla bir ikilem. Yine de Davies'in dönüşünün ardından hızla önceki performans düzeyine ulaşacağı ve satış sorusunun yanıtlanmasına bile gerek kalmayacağı yönünde haklı bir umut var. O durumda Davies, çapraz bağ sakatlığının ardından gelen o talihsiz yılı en azından geride bırakmış olacak.

Getty Images

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Alphonso Davies: Bayern Münih istatistikleri ve performans verileri

İstatistik 2026/27 sezonu Toplam Maç 15 264 Gol 3 18 Asist 5 45 Kaçırdığı maç 0 (henüz) 129