Alper Potuk'un yeni adresi Ankaragücü

Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı Alper Potuk yeni sezonda başkent ekibinin formasını giyecek.

Geçtiğimiz haftalarda ile yollarını ayıran Alper Potuk , Ankaragücü 'ne transfer oldu.

Başkent ekibinden yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini ifade eden Başkan Fatih Mert, Alper Potuk transferinin camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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Transferinden ötürü mutlu olduğunu belirten Alper Potuk ise, "Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

altyapısından yetişen Alper Potuk, 2013 yazında 6 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ve takasta iki futbolcu karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Sarı lacivertli formayı 230 maçta terleten Alper Potuk 19 gol atıp 18 de asist yapmıştı.