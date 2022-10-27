Alpaslan Öztürk: "Son yılların en kötü Galatasaray'ına denk geldim"

2021/22 sezonunda Sarı-kırmızılı formayı giyen oyuncu, Galatasaray'daki günlerinin karmaşık ve zor geçtiğini söylüyor.

Galatasaray geçtiğimiz sezonu buhranlı geçirdi ve ligi 13. sırada tamamladı

2021 yazında kulübe katılan Alpaslan Öztürk, İstanbul ekibinde kadro dışı kalmıştı

Son yılların en kötü Galatasaray'ına denk geldiğini söylüyor

NE OLDU? 2021/22 sezonunu Fatih Terim ile açan Galatasaray deneyimli antrenör ile yaşadığı yol ayrımının ardından Domenec Torrent'i takımın başına getirse de ligdeki kötü sonuçlardan kurtulamadı. Geçen yıl Göztepe'den takıma katılan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılı forma ile toplam 16 karşılaşmada görev yaptı ve şimdi kiralık olarak Eyüpspor'da oynuyor. Domenec Torrent döneminde kadro dışı kalan 29 yaşındaki savunmacı, son yılların en kötü Galatasaray'ına denk geldiğini söyledi.

ALPASLAN ÖZTÜRK NE SÖYLEDİ? AA'ya konuşan Alpaslan Öztürk şunları söyledi: "Maalesef son yılların en kötü, en karışık Galatasaray'ına denk geldim. Teknik direktör değişiklikleri, yeni transferler, yeni yönetim... Ben imza attığımda yönetim bile yoktu. Çok karmaşık ve zor bir senem geçti."

TORRENT HAKKINDA NE SÖYLEDİ? Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in kendisi üzerinden takıma mesaj vermek istediğini anlatan Alpaslan Öztürk şunları söyledi: "Ortada elle tutulur bir şey yok. Öyle karar aldı. Ona ve antrenörlüğüne herhangi bir saygısızlığım olmadı. Öyle değerlendirdi, saygı duydum. Ben son ana kadar Galatasaray'ın çıkarları için mücadele ettim. Zor bir süreçten geçtim. Birden kadroya alınmamaya başlandım. Bu çok ağrıma gitti, beni çok yıprattı. Ayrılma kararımda büyük bir etken oldu."