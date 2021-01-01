Alpaslan Öztürk Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü renklerine katmak üzere.

2020/2021 sezonunu averajla Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.

Sarı - kırmızılılar, bir süredir gündeminde olan Alpaslan Öztürk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanırken resmi açıklama ilerleyen günlerde yapılacak. Galatasaray ile Alpaslan arasında yapılan anlaşmanın 3 yıllık olması bekleniyor.

Alpaslan Öztürk bu sezon ne yaptı?

A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başaran 27 yaşındaki oyuncu bu sezon Göztepe formasıyla Süper Lig'de 21 maçta görev ve üç kez gol sevinci yaşadı.

Alpaslan Öztürk'ün kariyerinden satırbaşları

Belçika doğumlu olan başarılı savunmacı 2010 yılında, Beerschot'tan İngiltere'nin Birmigham takımına transfer oldu.

2013 yılında Standard Liege'in yolunu tutan Alpaslan 2014 yılında Kasımpaşa formasıyla Türkiye'deki kariyerine başladı.

Kasımpaşa'nın ardından Eskişehirspor ve Elazığspor formaları giyen Alpaslan 2018 yılında Göztepe'ye imza atmıştı.