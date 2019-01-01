Almanya'da yılın futbolcusu Marco Reus

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un futbolcusu Marco Reus, spor gazetecileri tarafından yılın futbolcusu seçildi.

takımlarından 'da forma giyen Marco Reus, ülkede yılın futbolcusu seçildi.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Alman milli futbolcu Reus, 158 oyla yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

30 yaşındaki Reus, 2012'de de yılın futbolcusu seçilmişti.

'de oynayan Kai Havertz'in 121 oyla ikinci sırada yer aldığı ankette, 35 oyla 'in defans oyuncusu Joshua Kimmich üçüncü, 28 oyla 'nin Alman oyuncusu Leroy Sane de dördüncü oldu.

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Ankette yılın teknik direktörlüğüne 183 oyla İngiliz ekibi 'u çalıştıran Jürgen Klopp layık görüldü. Klopp'u 139 oyla 'un teknik direktörü Friedhelm Funkel ve 56 oyla 'ta görev yapan Adi Hütter takip etti.

Kadınlarda ise 159 oyla Olympique 'da forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan, üst üste üçüncü kez yılın futbolcusu seçildi.