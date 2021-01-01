Almanya'da Serdar Dursun rüzgarı! Gol kralı oldu

Darmstadt'ın Türk yıldızı Serdar Dursun, son maçta attığı iki golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Almanya Bundesliga 2'de Serdar Dursun'un formasını giydiği Darmstadt deplasmanda Bundesliga 1'e yükselme mücadelesi veren Holstein Kiel'e konuk oldu.

Konuk ekip, Serdar Dursun'un iki gol attığı maçta rakibini 3-2 mağlup etti. Bundesliga 2'de 32 maçta görev yapan Serdar bu gollerle 27 gole ulaşarak gol kralı oldu.

Tüm kulvarlarda Alman ekibiyle 36 karşılaşmaya çıkan 29 yaşında yıldız 29 gol atarken sekiz kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Serdar Dursun'un kariyerinden satırbaşları

2011 yılında Eskişehirspor, Hannover 96 altyapısında forma giyen Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

20 yaşında Almanya'dan Türkiye'ye transfer olan genç oyuncu Şanlıurfaspor, Denizlispor ve Fatih Karagümrük formaları giymesine rağmen yeteri kadar şans bulamadı.

Türkiye'de A2 Ligi'nde gol krallığı yaşayan Serdar Dursun, 2016 yılında doğduğu ülke Almanya'nın Greuther Fürth takımının yolunu tuttu.

2018/2019 sezonu öncesi Fürth'ten Darmstadt'a transfer olan Serdar Dursun bu sezon gösterdiği performansla Almanya'da dikkatleri üzerine topladı.