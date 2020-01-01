2. Bundesliga

Almanya'da futbol başladı

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Bundesliga 2'de karşılaşmalar koronavirüs önlemleri altında yeniden başlarken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında 13 Mart'ta ertelenen Almanya'da futbol sezonu bugün yeniden açıldı.

Bundesliga 2, alınan önlemlerle birlikte bugün 4 karşılaşmayla resmen başladı.

Mücadelelerden önce takımlar bir hafta süreyle konakladıkları otellerde karantinaya alındı. Mücadelelerin oynanacağı stadyumlara ise seyirci alınmadı.

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    Ayrıca alınan önlemler kapsamında maç esnasında takım fotoğrafı, seremoni, oyuncular arasında tokalaşma gibi uygulamalar yapılmadı.

    Hakemler oyuncularla sosyal mesafe kuralını gözeterek diyalog kurdu.

    Karşılaşmalarda yedek kulübelerinde yer alan futbolcular ve antrenörlerin maske taktıkları gözlenirken, koltuklar arasında da boşluk bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyuldu.

    Saha kenarında top toplayıcı çocuk bulunmazken, mücadele tek topla oynandı.

    Günün sonuçları

    Jahn Regersburg 2 - 2 Holstein Kiel

    Erzgebirge Aue 3 - 1 Sandhausen

    Bochum 3 - 0 Heidenheim

    Karlsruher SC 2 - 0 Darmstadt 98

    17 Mayıs Pazar:

    14:30 | Wehen Wiesbaden - Stuttgart

    Haberin devamı aşağıda

    14:30 | St. Pauli - Nürnberg

    14:30 | Greuther Fürth - Hamburg

    14.30 | Arminia Bielefeld - Osnabrück

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