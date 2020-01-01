Almanya'da futbol başladı
Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirle kapsamında 13 Mart'ta ertelenen Almanya'da futbol sezonu bugün yeniden açıldı.
Bundesliga 2, alınan önlemlerle birlikte bugün 4 karşılaşmayla resmen başladı.
Mücadelelerden önce takımlar bir hafta süreyle konakladıkları otellerde karantinaya alındı. Mücadelelerin oynanacağı stadyumlara ise seyirci alınmadı.
Ayrıca alınan önlemler kapsamında maç esnasında takım fotoğrafı, seremoni, oyuncular arasında tokalaşma gibi uygulamalar yapılmadı.
Hakemler oyuncularla sosyal mesafe kuralını gözeterek diyalog kurdu.
Karşılaşmalarda yedek kulübelerinde yer alan futbolcular ve antrenörlerin maske taktıkları gözlenirken, koltuklar arasında da boşluk bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Saha kenarında top toplayıcı çocuk bulunmazken, mücadele tek topla oynandı.
Günün sonuçları
Jahn Regersburg 2 - 2 Holstein Kiel
Erzgebirge Aue 3 - 1 Sandhausen
Bochum 3 - 0 Heidenheim
Karlsruher SC 2 - 0 Darmstadt 98
17 Mayıs Pazar:
14:30 | Wehen Wiesbaden - Stuttgart
14:30 | St. Pauli - Nürnberg
14:30 | Greuther Fürth - Hamburg
14.30 | Arminia Bielefeld - Osnabrück