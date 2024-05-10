Real Madrid maçında sakatlanan Bayern Münih ve Almanya'nın kanat oyuncusu Serge Gnabry, büyük ihtimalle EURO 2024'ü kaçıracak.

Bayern Münih, çarşamba gecesi Santiago Bernabeu'de UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Real Madrid ile karşılaştı.

Alman devi, 1-0 öne geçtiği mücadeleyi 2-1 kaybedince Devler Ligi'ne veda etti. Alman kulübüne bir kötü haber de yıldız futbolcusu Serge Gnabry'den geldi.

Açıklama yapıldı

Real Madrid ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak 27. dakikada yerini Alphonso Davies'e bırakan kanat oyuncusunun sezonu kapattığı duyuruldu. Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Serge Gnabry sezon sonuna kadar FC Bayern'de forma giyemeyecek. Hücum oyuncusu Real Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında sol arka uyluğunda kas yırtılması yaşadı.

"Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Gnabry Real karşısında 27. dakikada değiştirilmişti."

Gnabry'nin EURO 2024'ü kaçıracağı tahmin ediliyor.