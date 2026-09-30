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Bart DHanis
Çeviri:

Almanya, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde çok kötü haber aldı

Almanya

Nico Schlotterbeck, Almanya'nın çarşamba öğleden sonraki antrenmanında sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan oyuncu, bu milli maç döneminde artık forma giyemeyecek.

Almanya Milli Takımı'nın kamp yaptığı Herzogenaurach'ta, çarşamba öğleden sonra UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynanacak maç öncesindeki son antrenman planlanmıştı.

Antrenmanın hemen başında işler ters gitti. Schlotterbeck, bir dribbling çalışması sırasında ayak bileğini burktu ve sahayı hemen terk etmek zorunda kaldı. Çarşamba akşamı bir MRI taraması daha yapılacak.

Schlotterbeck bu milli maç döneminde artık forma giyemeyecek, ancak BILD'in haberine göre sakatlığı, Dünya Kupası'ndan hemen önce yaşadığı sakatlık kadar ciddi değil.

26 yaşındaki stoper, o sakatlık nedeniyle sonunda Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kalmıştı. O zaman da söz konusu olan ayak bileği sakatlığıydı.

Schlotterbeck, 2022'den bu yana Borussia Dortmund'da forma giyiyor. Alman ekibi onu o dönemde SC Freiburg'dan 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Almanya Milli Takımı formasıyla 30 maça çıktı.

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